23歲「最懂事女友」直播被問私密問題　大膽發言令男主持措手不及

近年一段街頭訪問片意外地令一位韓國美少女爆紅。Nahyun Kim（金奈見）被問：「男朋友生氣時，怎樣安慰他？」此時Nahyun Kim沒有回答，反而臉帶笑容，將長髮抓成馬尾。訪問片段在網上流傳開之後，她更衝出韓國成為亞洲區知名網紅，IG粉絲數更由30多萬急漲至接近100萬人。



Nahyun Kim（金奈見）被封為「最懂事女友」。（IG截圖@nahyunworld）

早前有網民發現這位「最懂事女友」的一張照片上出現疑似吻痕的神秘紅印，亦有網民問道：「那是吻痕嗎？」她也回覆說：「No，I wish（不是，我也希望是）」還搭配了一個哭笑不得的emoiji。

Nahyun Kim（金奈見）被發現胸前有「紅印」。（IG@nahyunworld）

Nahyun Kim（金奈見）被封為「最懂事女友」。（IG@nahyunworld）

Nahyun Kim（金奈見）被封為「最懂事女友」。（IG@nahyunworld）

日前，她在IG分享一條簡短的訪問片段，兩人似乎提到「多久沒有做親密事」的話題，只見Nahyun Kim以招牌笑容，回答：「三年之前？」主持人表示完全不相信：「對，最好是。大家聽着，我知有一個直播主式回答的答案，也有一個真實答案。這是完全不可能的！好吧，就說是三年吧，你一家是乾得像沙漠一樣！」Nahyun Kim掩面笑着，又尷尷尬尬的回答：「這就像是另一回事，是一種飢餓。」大膽的發言一時間令男主持人不知道怎樣回答下去。

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

近日，在Nahyun Kim身上也發生了另一件事。她在社交平台上分享了一段短片，片中她正在健身室做gym，當時有一名男子走上前，問她是不是網紅之類，竟然問她：「多少錢？」詢問外出約會的「收費」。在短短一日內已獲破百萬點擊，但隨之以來的是大量負評湧入，一兩日後她又將有關影片通通下架。

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）

「懂事的女友」韓國網紅Nahyun Kim（金奈見）。（IG@nahyunworld）