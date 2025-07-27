女團XiX傳若新歌成績欠佳將不獲環球續約　郭偉亮親認一曲定生死

女團XiX今日（27/07）在沙田為新歌《你唔明㗎喇》舉行發佈會。四位成員表示新歌講述她們第一次感受到自由，異口同聲笑指最大的自由就是拋開來自父母的束縛，自己作主。今次MV特意到番禺影城拍攝，經理人郭偉亮（Eric Kwok） 直言當地多場景，且價錢又較平，但都要花上6位數製作費。

女團XiX今日（27/07）在沙田為新歌《你唔明㗎喇》舉行發佈會。（陳釗攝）

XiX在MV中首次挑戰演戲，郭偉亮大爆各位成員NG都很多，全靠太太葉佩雯從旁指導，成員中以鄧曉殷（Kiele）最好戲，可惜廣東話麻麻地；Kiele自言對拍戲感興趣，之前與薛家燕拍短片時，獲對方教流一滴眼淚；楊秉頤（Caitlin）最難忘成員一起住酒店，邊排舞邊Girls Talk，大家關係又親密了。

女團XiX到台下與粉絲大合照。（陳釗攝）

XiX於2023年9月出道，即將踏入兩週年，四位成員非常感觸，尤其剛考完DSE的良玳瑩（Crystal，藍色帽）感激身邊三位好姊妹，因為她要閉關備考，足足等了四個月。郭偉亮笑言：「四個月沒有做過XiX的工作。（豈不是白出糧？）不是，她們賺多少，我抽佣而已，很多人以為我簽下她們，其實不是，我只不過是為環球管理她們。」

女團XiX表示郭偉亮雖然嚴厲，但為她們好。（陳釗攝）

楊秉頤（Caitlin）自覺這兩年除了唱歌跳舞有進步外，郭偉亮也教導了她們很多人生道理，還自爆最近曾被對方鬧到喊，事源她們相隔四個月再一起排舞，起初未進入狀態，表現很Hea惹惱了郭偉亮，叫她們要好好珍惜這個時間。

女團XiX台上賣力跳唱。（陳釗攝）

至於繆昀希（Charlotte）自爆曾因表現達不到郭偉亮要求而自責爆喊，她又多謝郭偉亮叫她練跳舞，近這一個月不但高了2cm，而且她本身患有嚴重脊柱側彎，差點要做手術，但現在已經康復，腰封都不用帶了。

女團XiX即將出道兩年。（陳釗攝）

這首歌原本是郭偉亮自用，後來割愛給XiX，他一直覺得該曲很正，早已預計要給XiX，加上XiX以往的歌大多英文，與香港聽眾距離較近，所以找林若寧填詞時，希望歌詞可以貼合返她們這個年代的想法。

對於盛傳此曲若成績不理想，環球就不再與XiX續約？郭偉亮親認今次的確是一曲定生死，「是真的，我都跟她們說過，這個暑假是最重要，說真的，如果成績不是很好，環球也不能一直這樣支持下去，所以今次我們都All in，希望這首歌能破釜沉舟。（你自己壓力會否都很大？）這個我沒有多想。我由第一日當她們經理人，壓力已經在，我每一次都當最後一次，SWING那時都是這樣。（是否9月就約滿？）不關合約的事，因為女團始終是很貴，如果這首歌真的不成功，可能就要隔一排，看看再重組或其他計劃。」

郭偉亮親認今次一曲定生死，若成績不理想，環球就不再與XiX續約，他表示會以最大努力守住XiX。（陳釗攝）

問到郭偉亮是否就算環球不續約，他都會繼續擔任XiX經理人？他想了一想說：「很難說，因為她們都要入讀大學，兩個在香港，兩個在外國，不是我想做就做。（這幾年要倒貼嗎？）這些不講了，哈哈。錢都是小事，最重要是時間和心血。幸好她們都很聽話，我教她們的東西，能學到一半已經很好。」

XiX將於8月在深圳舉行個唱。左起：鄧曉殷（Kiele）、良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）。（陳釗攝）

而四位成員則希望XiX能繼續下去，因為大家時間感情很好，又經歷了很多事情，想像不了不能一起唱歌跳舞的日子會怎樣，會很空虛。雖然前景未明朗，但她們將於8月在深圳舉行首歌個唱，四位成員已積極備戰，心情興奮多過緊張，屆時會將她們的才能盡騷出來。