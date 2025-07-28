頂流帥爸一家遊新加坡溫馨到爆　為滿足愛女願望安排入住海底房

不少家長都會趁暑假帶小朋友出遊，就連大忙人的林峯也不例外。出名顧家的他，日前就與太太張馨月及5歲愛女「格格」Luna一同前往新加坡度假，林峯知道女兒喜歡美人魚，還特意安排入住可以在房間裡看魚的特式酒店，果然廿四孝。

林峯日前與太太張馨月及5歲愛女「格格」Luna一同前往新加坡度假。（小紅書）

林峯知道女兒喜歡美人魚，還特意安排入住可以在房間裡看魚的特式酒店。（小紅書）

林峯視角。（小紅書）

近日，張馨月透過女兒格格的社交平台分享多張一家三口遊新加坡的溫馨家庭照。相中，林峯放下明星身分，變回好爸爸、好老公的角色，背著小背包陪女兒走進精品店挑選玩具，一家三口又在特色街頭和魚尾獅公園前合照留念，各人臉上露出燦爛笑容，而林峯更不是攬著老婆，就是抱著女兒，可見對兩位「情人」一樣疼愛，Sweet到爆。其中一張相，兩父女坐在主題公園街道上，格格還模仿爸爸在《九龍城寨之圍城》中「陳洛軍」的坐姿，非常可愛。

林峯放下明星身分，變回好爸爸、好老公的角色，背著小背包陪女兒走進精品店挑選玩具。（小紅書）

一家三口在特色街道合照。（小紅書）

當然不少得遊覽地標魚尾獅公園。（小紅書）

不過，此行最特別的是林峯知道女兒喜歡美人魚，特意安排入住可以在房間裡看魚的飯店。張馨月代女兒在社交平台寫道：「我的暑期旅行第一站新加坡。最近迷上了小美人魚，爸爸給我訂了可以在房間看魚的酒店，媽媽給我買了美人魚的衣服，幫我實現了小小願望。」

格格見到一群魚在游，非常好奇。（小紅書）

格格化身美人魚，好可愛。（小紅書）

格格化身美人魚，好可愛。（小紅書）

照片中，化身一條小美人魚的格格，遺傳媽咪模特兒細胞，在玻璃魚缸前大擺Pose影相。而且可見5歲的格格，無論身材和五官遺傳了父母的優良基因，身形修長，且眼大大、臉尖尖，笑容與爸爸更如餅印一樣，網民紛紛留言：「最後一張照片小格格笑起來好像爸爸可可愛愛的」、「好可愛的Luna，幸福的一家」、「格格太好看了吧」，大讚格格越大越靚女。

兩父女一樣坐姿，畫面有愛。（小紅書）