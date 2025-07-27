71歲卡龍移民英國誤服藥致大量內出血險死　驚變白鬚公面容消瘦

卡龍原名葉漢良，是80年代著名填詞人，早年任職電台DJ及高層，還參演過不少幕前演出。四年前，葉漢良移居英國生活，日前罕有現身文雋在YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》，71歲的他已是一名白鬚公，自爆曾因誤服藥物，做手術後大量出血，險死過翻生。

卡龍喺英國險死過翻生。（YouTube@文雋）

文雋今次去英國主要是出席女兒畢業禮，順道找來移居英國的老友見面，葉漢良便是其中一人。葉漢良表示有30多年未有做視像訪問，鏡頭前的他戴上cap帽和黑邊眼鏡，將昔日招牌濃密鬍鬚由黑變白並剪短，形象截然不同，雖然面容略消瘦，但精神不俗。文雋笑稱大家對葉漢良的印象全部停留在《三人世界》的「小鬍子黨」：「我哋以前做過一本雜誌叫《最緊要好玩》，嗰陣我哋同埋阿旦（鄭丹端）成日古靈精怪。」葉漢良笑言以前在香港沒有做「維園阿伯」，來到英國後做「倫敦公園阿伯」，喜歡拿著相機周圍拍攝，過著悠閒生活。

卡龍原名葉漢良，拍過唔少電影。（YouTube@文雋）

《三人世界》嘅「小鬍子黨」。（YouTube@文雋）

言談間，文雋透露葉漢良曾經死過翻生，葉漢良說：「我搏同情啫，俾你講到咁嚴重」。原來在飯局上，文雋驚聞葉漢良將醫院16包血全部用完，葉漢良說：「係自己有啲失誤，本來叫我唔好食某一種藥，要停一停先做手術，但我唔知點解反而食多咗，搞到做完手術之後，隔咗一個鐘大量內出血要送返去（醫院），嗰次係危險，個手術本身唔危險，我我搞砸咗。不過真係用咗人哋20包血，所以我而家身體係華洋雜處， 第一我係O型，只可以接受O型，所以我而家嘅血可能乜嘢國籍都有。」葉漢良現時過着退而不休的生活， 以寫作為主。

卡龍移民英國已有4年。（YouTube@文雋）

因為誤會藥物致內出血，明明小手術都變得好嚴重。（YouTube@文雋）

卡龍年前約盧覓雪食飯，頭髮冇以前咁濃密，仲變白鬍子。（instagram@盧覓雪）

葉漢良曾任全職中文科教師，後經同事介紹下，加入CBS新力唱片（現為Sony Music）擔任藝人與音樂資產經理，但因參與製作了徐小鳳第二張專輯後，正式開始了填詞生涯，他的作品包括張學友《輕撫你的臉》、蔡楓華《倩影》、徐小鳳《香江暖流》、關正傑《天籟…星河傳說》、張國榮《無形鎖扣》、陳百強及林珊珊《再見Puppy Love》等金曲。葉漢良亦參與過不少電影，如《三人世界》、《小男人周記》、《三人新世界》、《我老婆唔係人》、《天台的月光》及《晚9朝5》等，當中跟梁家輝、關之琳、黎彼得及梅小惠等合演的《我老婆唔係人》，卡龍飾演的角色名字叫「葉子微」，明借性感女星葉子楣來開玩笑。到了2000年，葉漢良開始鑽研術數，並推出多本相關書籍，十分多才多藝。

卡龍喺《我老婆唔係人》造型man爆。（影片截圖）

卡龍喺《我老婆唔係人》飾演的角色名字叫「葉子微」，同梅小惠有對手戲。（影片截圖）

卡龍係著名填詞人。（影片截圖）