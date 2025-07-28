「仙氣女警」曾着超迷你短裙拍TVB節目　44吋超長腿勁多私照曝光

2024年元旦凌晨，一名女輔警因外形亮麗而吸引不少人注意，有內地網民並發文讚她是「香港超美女警」，其後發現，這名女輔警的名字叫梁凱程（Natalie），早年兼職做模特兒，更曾加入新版《美女廚房》擔任「美女學徒」。今日（27/7）警方亦在社交平台發文介紹。原來梁凱程是一位「大狀輔警」，正職是大律師，現駐守中區警區巡邏小隊第一隊。



2024年1月1日元旦凌晨，Natalie梁凱程將穿上女警軍裝服在尖沙咀執勤，散場時有人認出她是「香港超美女警」，紛紛找她合照，當時並不知道她的底細及姓名。（資料圖片/潘耀昇攝）

2024年1月1日元旦凌晨，Natalie梁凱程將穿上女警軍裝服在尖沙咀執勤，散場時有人認出她是「香港超美女警」，紛紛找她合照，當時並不知道她的底細及姓名。（資料圖片/潘耀昇攝）

仙氣女警身份曝光 中大神科畢業今年1月當大律師 曾演美女廚房

Natalie梁凱程是中文大學首屆工商管理及法律雙學位課程的畢業生。（警方facebook圖片）

Natalie梁凱程是中文大學首屆工商管理及法律雙學位課程的畢業生。（警方facebook圖片）

Natalie梁凱程大學時報考「輔警大學生計劃」，一直服務至今。（警方facebook圖片）

梁凱程未成為輔警及大律師前，《香港01》亦在《美女廚房》節目中訪問過她。在美女雲集的「美女學徒」之中，她就已憑一雙超長腿引起注意。當年，她接受《香港01》訪問就表示，就讀大學雙學位學士課程一年級。

梁凱程曾經量度過長腿有44吋。（資料圖片/葉志明攝）

對於記者的提問，雖然有一點靦腆，但仍十分友善地回答。她坦言，作為一名模特兒，相當注重一雙長腿的保養。「我都成日都會做Gym同跳舞 ，有時又會做空中瑜伽。做Gym的話就一個星期4至5次左右，每次做大概一個半鐘。（保養雙腳用咩護膚品？）多數係夜晚返到屋企搽Cream，不過就應該淨係得滋潤作用，另外做完運動會用Foam Roller拉一拉筋，會舒服啲。」那麼，長腿到底有多長？她又回答：「度過有44吋，如果連埋鞋就45，哈哈。」【美女廚房‧極多圖】梁凱程每晚搽Cream護超長腿：度過有44吋！

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當年梁凱程的IG私照

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梁凱程（Natalie）（Instagram圖片）