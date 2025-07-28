美女廚神被逼做奶媽　湊明星下廚呻無眼睇：冇諗過咁混亂

有美女廚神之稱的蔣怡，近日擔任HOY全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》的主持，Coco在接受HOY主播俞詠文專訪時透露感覺好新鮮：「雖然之前都有做過美食節目嘅主持，但係比賽形式就係第一次！我好鍾意做呀！因為本身都好鍾意食嘢，又鍾意睇人煮嘢，亦好鍾意批評下人哋煮嘅嘢，所以呢個職位對於我嚟講係一啲都唔辛苦！」



有美女廚神之稱的蔣怡，再做美食節目主持，極大挑戰。

但說到其中有一場明星賽，Coco就直言非常辛苦：「當日我唔止係評判同埋主持，簡直係一個奶媽！因為佢哋真係太唔識煮餸，本身已經冇乜期望，但冇諗過咁混亂，當然喺娛樂性方面係攞100分嘅！其中有一啲真係行嚟行去冇做過嘢！仲搞搞震！好似一蚊Joe就係其中一個喇！佢同啲美女將啲食物掟嚟掟去，我就即刻stop佢哋！我話食物唔可以用嚟當玩具㗎！而身為評判嘅Jacky同Ricky仲衰！畀啲美女迷惑！嗲到佢哋連比賽over time都唔理！你話我係咪激死我呀！」

說到仔女日漸長大，Coco就慶幸他們仍然很黐身：「雖然阿女今年都升中學，但係仍然都好黐我，例如佢早前去咗個camp，每晚瞓覺之前都會視像話好掛住我！而我老公更加會陪個女追星！佢會靜雞雞買咗啲飛，跟住我哋就瞞住個女，話嗰日要去補習，最尾佢先知道原來係去睇Blackpink嘅演唱會！個女開心到癲咗！而仔仔今年就七歲，仍然都好似個BB，有時同我去外地做嘢，如果可以同我一齊瞓嘅話佢就已經好開心！我就覺得好sweet囉！」