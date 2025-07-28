前TVB小花過大禮六對重磅龍鳳鈪勁掁眼　火辣婚照上圍谷到上喉嚨

藝人黃碧蓮（Linna）今年3月宣布離開TVB後，隨即迎來人生新篇章，在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。

黃碧蓮（Linna）在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。（IG@derplinna）

Linna雖然在溫哥華成長，但仍遵循傳統禮節，昨日（27號）進行隆重的「過大禮」儀式。

現正忙於籌備婚禮的Linna，雖然在溫哥華成長，但仍遵循傳統禮節，昨日（27號）進行隆重的「過大禮」儀式。客廳擺滿各式聘禮，包括鮑參翅肚等海味、美酒、禮餅，更引人注目的是六對重磅龍鳳鈪、黃金髮飾及足金項鏈等，金光閃閃盡顯氣派。她甜蜜表示：「雖然我係鬼妹仔，但係跟足傳統做過大禮儀式，而且收到好多親戚朋友嘅祝福，好開心！」

客廳擺滿各式聘禮，包括鮑參翅肚等海味、美酒、禮餅。

最引人注目的是六對重磅龍鳳鈪、黃金髮飾及足金項鏈等，金光閃閃盡顯氣派。

此外，Linna早前與準老公抽空拍攝了一輯火辣婚照，大露香肩與4吋事業線，展現完美身段。她佩戴價值過百萬港元的鑽石頸鏈及戒指，更添高貴氣質。這輯婚照別具意義，兩人特意重返戀愛時期的回憶之地，包括第一次約會的高級餐廳，以新婚夫妻身份重溫甜蜜點滴。Linna感慨道：「重返舊地感覺真係好特別！好似重新經歷佢當初追我嗰段日子！最難忘係申請到當年約會嘅餐廳拍攝，當年我哋以陌生人身份相遇，而家以未婚夫妻身份返去，真係好有意義！」

Linna早前與準老公抽空拍攝了一輯火辣婚照，大露香肩與4吋事業線。

展現完美身段。

談到婚禮地點，Linna透露婚禮將於海外舉行，但因場地有限，故只能邀請至親的親朋好友，未知是否在香港會否補辦婚禮。

Linna透露婚禮將於海外舉行。

性感又高貴。

而曾擔任兒童節目的她，非常喜歡小朋友，更表示適逢下年是馬年，對她來說別具意義，更有意進行「特別」計劃：「下年係馬年，咁啱就係我同我未婚夫媽媽嘅生肖！佢成日話馬係佢嘅幸運星，仲話覺得馬年嘅人特別有鬥心。我哋會順其自然啦，不過我同佢都好鍾意小朋友，或者……都有可能？」

曾擔任兒童節目的Linna，非常喜歡小朋友