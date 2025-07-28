李金凱家鄉豪宅曝光　落地玻璃靚景巨廳嚇親鄧凱文：你是富豪來的

現年38歲的「生命鬥士」李金凱參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》而人氣急升，前晚及昨晚（26-27日）一連兩集《東張西望》，派出主持鄧凱文及好友羅逸軒，隨李金凱返到雲南玉溪家鄉探親，李金凱的豪宅亦首度在螢幕上曝光！

一連兩集《東張西望》，派出主持鄧凱文及好友羅逸軒，隨李金凱返到雲南玉溪家鄉探親。（TVB電視截圖）

前日一集非常溫情，問到李金凱的家人為何如此愛護金凱？大姐說：「他的手出事以後，我全程在場，從他做第一次手術截肢，他從來沒有哭過，他很勇敢、很懂事，覺得他能走到這一步，是全靠他自己，他真的很努力。」李金凱不認同大姐說法，指不能全靠自己，因為有家人的愛和支持，但鏡頭前不肯說一聲「我愛你」，笑說：「不行，我說不出口，但是『我想你』都可以說了，我真的好想我的家人們呀」、「我愛死他們了」。

金凱的大姐、大嫂和二姐非常愛護他。（TVB電視截圖）

李金凱的二姐應要求大爆秘密，笑問是否要勁爆消息：「我是貼身保母，金凱不穿內褲。」引起全場大笑，李金凱也承認：「真的！因為小時候不穿就方便一點嘛，後來慢慢的看到周杰倫也不穿喔。原來這樣衛生一點，可能乾淨、清爽一點，很舒服，這輩子都不可能穿了！」

李金凱的二姐應要求大爆秘密，笑問是否要勁爆消息：「我是貼身保母，金凱不穿內褲。」（TVB電視截圖）

而27日晚上，《東張》更直擊李金凱在雲南的豪宅，一入去客廳已非常寬敞，擺了兩張二姐送的巨型梳化後，仍有很多活動空間。大廈的窗戶是落地玻璃，眺望住宅及運動場，羅逸軒說：「嘩，好似我哋香港嘅馬場！」而鄧凱文亦都嚇親表示：「Oh my god 這個view真的很好！金凱，你是富豪來的，雲南富豪現場直擊佢嘅屋企豪宅！」

李金凱在雲南的豪宅，一入去客廳已非常寬敞，擺了兩張二姐送的巨型梳化後，仍有很多活動空間，他說平時最愛坐在梳化發呆。（電視截圖）

大廈的窗戶是落地玻璃，眺望住宅及運動場，羅逸軒說：「嘩，好似我哋香港嘅馬場！」（電視截圖）

而鄧凱文亦都嚇親表示：「Oh my god 這個view真的很好！金凱，你是富豪來的，雲南富豪現場直擊佢嘅屋企豪宅！」（電視截圖）

離奇地客廳有條車軚，金凱說原本想在車軚上裝一些燈、再裝鏡子，讓它望下去好像無底洞一樣。（電視截圖）

金凱透露自己非業主，住宅是租的，家中陳設簡潔，擺設不多，金凱說自己最喜歡的就是自己親筆畫的畫，以及Fans送的紀念品。之後他帶攝製隊去自己的房間參觀，房內有張大雙人床，金凱尤其喜歡獨立彈簧功能：「我覺得這個床墊我選得很好，就是你在這邊翻滾，旁邊不會感受到。」言下之意莫非平時旁邊有人跟他同床共枕？

李金凱家中陳設簡潔，擺設不多，他亦展示了自己親筆畫的畫。（電視截圖）

之後他帶攝製隊去自己的房間參觀，房內有張大雙人床。（電視截圖）

金凱尤其喜歡獨立彈簧功能：「我覺得這個床墊我選得很好，就是你在這邊翻滾，旁邊不會感受到。」言下之意莫非平時旁邊有人跟他同床共枕？（電視截圖）

廁所幾乎全新一樣，沒有擺放太多物品，他解釋現在少回來，東西也少了，向鏡頭表示：「讓大家見笑了。」到參觀工作室，金凱熟練地用膊頭扭開門把，房內有落地玻璃及開揚靚景，地上擺放了朋友送的電子琴，他也即場示範用腳彈琴，並預告會創作更多音樂。臨走時李金凱向羅逸軒及鄧凱文表示：「謝謝你們，我很開心你們能來，而且你們是第一批我香港的家人來到我家裡的。」參觀完大屋後，三人去步行街「掃街」覓燒，期間鄧凱文更餵他食雲吞，艷福無邊。

廁所幾乎全新一樣，沒有擺放太多物品，他解釋現在少回來，東西也少了，向鏡頭表示：「讓大家見笑了。」（電視截圖）

到參觀工作室，金凱熟練地用膊頭扭開門把。（電視截圖）

地上擺放了朋友送的電子琴，他也即場示範用腳彈琴，並預告會創作更多音樂。（電視截圖）

工作室內有李金凱偶像Michael Jackson及張國榮的黑膠碟。（電視截圖）

臨走時李金凱向羅逸軒及鄧凱文表示：「謝謝你們，我很開心你們能來，而且你們是第一批我香港的家人來到我家裡的。」（電視截圖）

三人一起合照。（電視截圖）