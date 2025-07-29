TVB「緊身小背心」女星震撼眼球　幕前消失大半年依然冇影

郭珮文（Juliana）在2023年參選港姐五強止步，入行後憑「最強Body」之名極速上位，先是獲點名在《愛·回家之開心速遞》客串Rose一角，又在《法證先鋒6倖存者的救贖》拍住黃宗澤，之後又在《福祿壽訓練學院》及《自駕德島》擔任主持，跑贏同屆港姐幾條街！

郭珮文（Juliana）成為「小背心代言人」。（ig@julianakpm）

近期郭珮文人氣急速下滑，似是「人間蒸發」一樣。從資料上看，手頭上只剩《新聞女王2》一劇而未有新作。在其他TVB綜藝節目中，也未見其蹤影。不過傳聞家底豐厚的郭珮文就好少理，繼續遊戲人間。日前（27/7）她在Instagram上分享新相，相中的她依舊穿着「招牌」的白色超緊身小背心，戴着墨鏡享受夜生活。有網民問：「杭州？」她就回答：「yes~」看上去心情十分愉快。

郭珮文（Juliana）成為「小背心代言人」。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）去咁杭州玩。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）去咁杭州玩。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）去咁杭州玩。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）去咁杭州玩。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）。（ig@julianakpm）

郭珮文（Juliana）。（ig@julianakpm）

Juliana不時會分享性感靚相大曬傲人的身材。(ig@julianakpm)

相中Juliana穿上性感的三點式泳衣，露出纖腰，十分誘人。(ig@julianakpm)

落選港姐郭珮文（Juliana）曝光率極高﹗（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）身穿橙色tube top夜晚街拍，相當搶眼﹗（IG：@julianakpm）

Juliana今年打扮誠意十足！（IG@julianakpm）

郭珮文大放福利照。（IG@julianakpm）

TVB新一代「最強body」郭珮文。(ig@julianakpm)

郭珮文IG有大量性感照。（IG@julianakpm）