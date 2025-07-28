任噏亂評｜《女神配對計劃》贏收視　改善埋三點更完美

TVB戀綜節目《女神配對計劃》以5位「女神」梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、葉蒨文、羅毓儀為主角，開宗明義為她們進行戀愛配對。節目標明完全「冇造馬」，100%真實，提供一個讓男士追「女神」，「女神」揀男朋友的機會。雖則普遍坊間反應實在不錯，但有幾點實在不吐不快。



第一兩集真係幾浪費嘅，有幾個話鍾意咗「女神」嘅同公司藝人上節目表白，但係你點解平時唔講？難免俾人感覺似做騷。（《女神配對計劃》截圖）

情形就似是向男士們暗示了：「你入咗佢嗰個組就專心追佢，唔好多心。」撇除某幾位有明確目標的TVB圈內男士，十居其九都對女士們零認識，又怎能「安排」他們專心追一個人？放在現實中，一個素未謀面的男人向一個女人示愛，有人敢說他們是真心的？有觀眾會說：「佢哋專一，唔可以咩？」當然可以！但也可以說他們蠢、「俾人搵笨」。求職都尚且可以在三心兩意，為什麼參加戀綜就要一心一意？

曾展望目標好明確，葉蒨文目標又好明確，其他兩位純粹陪跑。（《女神配對計劃》截圖）

雖則說《女神配對計劃》為戀綜節目，但在根本上又與大家睇開的韓國戀綜《換乘戀愛》、《單身即地獄》、《母胎單身戀愛大作戰》或日本的《雙層公寓》有些許不同。日韓戀綜主張以「大亂鬥」形式，安排男女共住一室，或共同參與多個遊戲，再餐他們在共處過程中發展；而《女神配對計劃》呢？則在第一、二集就安排女士們揀人。

又一位平時唔講，等到節目先講⋯⋯（《女神配對計劃》截圖）

可能是由於節目進行去半路，發現梁敏巧組別的男士「消失」等太快，或有些「聰明」的男士發現被搵笨，所以半路退場。又，或者如GM曾展望、林俊其太明顯，或李芷晴與自己組的男士沒火花，所以節目組又加插了招募新男士挑機。從拍攝時間上來看，大抵是因為「搞唔掂」、「咁樣拍落去唔好睇」才想出來的補救方法。

現實當中，人在選擇你，你亦在選擇人。譚品堯離開嘅時間就啱啱好啦。（資料圖片）

以外國戀綜節目作比較，《慾罷不能》和《雙層公寓》等，男女配對成功可以拖住手離開，或者過了一段時間後，發現脫單無望也可以舉手離場，更甚至違規的話，節目亦可以示公正將之踢走。

其實「換人或亂入」本無不妥，但可以安排得再完美一些，例如榮嘉爾因簽證未能到港時，安排余國華入組就非常成功。為何美容醫生譚品堯「因公」缺席時，又沒有安排其他人頂上？有500位男士參加海選，臨時加幾個總不為過吧？梁敏巧和劉啟進你眼望我眼，真的有節目效果？

其實唔分組玩會更加好，「女神」又可以搶其他組嘅男士，男士又可以揀其他組。（《女神配對計劃》截圖）

TVB拍節目，是從旗下藝人角度。佢知，你知，我知，觀眾都知，否則節目名就不是為女神配對的《女神配對計劃》，而《女神戀愛日記》。按照香港社會觀念，99.9%都是男追女，看似正常，但又令男觀眾覺得：「點解要做到咁？」十分有違和感。

畫面係好睇，但係咁嘅安排，真係尊重參加者？（《女神配對計劃》截圖）

與其分5組一女拖三男進行，倒不如一開始以安排6女6男各自各自然配對方法。上一集出現一個不同組別的男女坐埋一枱食飯，其實不妨加重這方面的安排，讓各大家了建多些，增添更多火花，最終亦能等到節目組想要的「節目效果」。

某啲參加者零存在感。（《女神配對計劃》截圖）

感覺李芷晴一開始都係隨便揀，倒不如試吓周嘉全仲有火花。（《女神配對計劃》截圖）

男女戀愛，不應是情投意合才決定發展嗎？為什麼玩無聊遊戲玩得差就會失去機會？為什麼只是個性 I，稍為內向，外形輸蝕就變成了透明人。又為什麼，明明他是同公司都要參加，公平咩？！

葉蒨文同曾展望私底下出街睇戲，咁仲使唔使追個節目先？（《女神配對計劃》截圖）

就最近一集睇，T.Max的表現雖說不算好，但還是令人慘不忍睹。羅毓儀揀其他男士玩遊戲，也不選擇他，其實就明示了不想給他希望。放在其他組別中，也出現了相同情況，望着「心儀」對象與其他男士甜蜜互動，到底是人性的考驗，戀愛忠誠度測試，定抑或純粹節目組覺等畫面好睇，才想出來的？這些在「老蘭」才會出現的劇情，有幾成機會會發生？無論是男觀眾或女觀眾，切記要分清楚節目和現實的分別。

似玩緊參加者多啲。（《女神配對計劃》截圖）