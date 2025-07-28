TVB收視｜綜藝節目成大贏家？　《真相猜情尋》《女神配對》跑出

無綫公布上周（21日至27日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台周一至周五收視全面報升。由方東昇、黃曉瑩、李嘉嘉主持全新新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》上周首播，頭炮拆解「李小龍猝死之謎」，令人對這位傳奇巨星殞落再度產生好奇，「李小龍之死」、「丁珮」等頓成為網絡熱搜關鍵詞，更引發不少KOL開帖討論，而節目跨平台直播收視最高16.3點（106萬觀眾），升3.7點，打破今年10點半時段收視最高紀錄。



由方東昇、黃曉瑩、李嘉嘉主持全新新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》上周首播，節目跨平台直播收視最高16.3點（106萬觀眾），升3.7點，打破今年10點半時段收視最高紀錄。（截圖）

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫。(節目截圖)

陳福慶感慨李小龍有苦自己知。（截圖）

翡翠台周一至周五節目收視如下，《東張西望》最高收視23.7點（154萬觀眾），升1.2點，續佔收視榜首位置；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21點（136萬觀眾），升1.2點；黃宗澤、陳豪、馬國明主演、邵氏製作劇集《執法者們》結局篇最高收視22.4點（145萬觀眾），升1.7點；外購劇《中年好翻身》最高收視18.1點（117萬觀眾），升1.5點。

真人騷戀綜《女神配對計劃》最高收視14.8點（96萬觀眾）。（截圖）

真人騷戀綜《女神配對計劃》最高收視14.8點（96萬觀眾）。（截圖）

周六晚《滙豐信用卡呈獻︰最紅大廚 煮將之爭》最高收視12點（78萬觀眾）；旅遊節目《玩轉澳門加倍Fun》最高收視12.1點（78萬觀眾）；電影《特工爺爺》最高收視12.3點（80萬觀眾）。周日晚歌唱大賽《聲秀》正式展開，最高收視15.9點（103萬觀眾）；真人騷戀綜《女神配對計劃》最高收視14.8點（96萬觀眾）；清談音樂節目《今晚有歌廳》，最高收視11.9點（77萬觀眾）。