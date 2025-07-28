周興哲再踏紅館開演唱會　原定今日售票改至8月5日竟然係因為咁？

你是從哪一首歌開始認識周興哲的？《以後別做朋友》、《你，好不好?》、《如果雨之後》......每一首觸動人心的歌曲，陪伴你哭泣、歡笑。周興哲作為華語樂壇創作才子之一，在Youtube擁有4支破億萬點MV擊，連續多張專輯寫下令人驚艷的成績。

周興哲作為華語樂壇創作才子之一。(公關提供)

以Odyssey之名，周興哲自2022年9月啟程，走過亞洲、大洋洲、北美洲等20餘個城市。2023年2月周興哲首度踏上紅館舞台，將Odyssey帶來獻給香港樂迷，反應相當熱烈，好評如潮，不少樂迷未能成功撲飛，紛紛要求主辦方添食。

2023年2月周興哲首度踏上紅館舞台。(公關提供)

因應港迷瘋狂熱情及熱烈要求下，故橫跨大半個地球後，周興哲帶著滿載回憶的旋律，再次踏上紅館舞台，決定跟香港樂迷再度相聚。早前富邦銀行的優先訂票，火速售罄，歌迷一直磨拳擦掌等待公開發售。今日（28日）官方正式宣布2025年9月20 、21日 ，《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》於紅館演出兩場，感謝樂迷的熱切期待及支持。門票價錢為港幣$1280 / $980 / $680 / $480， 於2025年8月5日早上10時正起於城市電腦售票網公開發售。

周興哲帶著滿載回憶的旋律，再次踏上紅館舞台，決定跟香港樂迷再度相聚。(公關提供)

《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》由華人文化演藝主辦、光尚娛樂協辦、AIA贊助。而早前原定計劃於2025年7月28公開發售門票，因場地設計調整問題，決定延期至2025年8月5日正式公開發售。此次調整旨在為大家呈現最佳舞台設計及視覺效果，敬請諒解。對於延遲帶來的不便，我們深表歉意，並將以更高品質的演出回饋大家的耐心等待。再次感謝大家的支持與理解！

《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》原定今日發售門票。(公關提供)