錫安教會教飲雙氧水　袁大明撐療法但自己唔用　高錦明教授怒斥

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，新一集探討「錫安教會雙氧水治病？」1996年，錫安教會爆出雙氧水風波，牧師梁日華鼓吹千多名信徒飲用35％濃度的雙氧水治病，聲稱連愛滋病及癌症也能醫好！有信徒公開大讚雙氧水有效，但也有多人服用後出現不良副作用，事件轟動全城。



袁大明撐療法。他表示與牧師梁日華本身不相識。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

當年區議員發現2003年沙士期間，錫安教會也宣傳雙氧水療法。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

2003年沙士爆發，當年區議員受訪時，亦表示發現錫安教會在天水圍傳播，搜證後發現區內有近千名學童受影響。後區議員報警，最後錫安教會有關人員不被起訴。

事件之中，袁大明曾當年曾為錫安教會牧師梁日華召開的記者會站台。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

事件之中，袁大明當年曾為錫安教會牧師梁日華召開的記者會站台。今集《真相猜‧情‧尋》找來袁大明與當年已經質疑療效的藥理學專家高錦明教授（下簡稱：高錦明）「隔空對質」，經剪接後變成了隔空辯論，非常精彩！

當年學者質疑「雙氧水療法」喝太少沒有效果，飲太多又得不償失。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

當年學者質疑「雙氧水療法」喝太少沒有效果，飲太多又得不償失。袁大明：「咁飲適當呢？哈哈哈，你食乜都可以咁講，食藥都要適當啦，你呢句說話係咩人講？教授講㗎？！common sense！」

袁大明：「咁飲適當呢？哈哈哈，你食乜都可以咁講，食藥都要適當啦，你呢句說話係咩人講？教授講㗎？！common sense！」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

袁大明：「咁飲適當呢？哈哈哈，你食乜都可以咁講，食藥都要適當啦，你呢句說話係咩人講？教授講㗎？！common sense！」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

袁大明：「同類療法，呢啲資料幾百年來都無需要改。」

高錦明：「主流文獻全部都係記載副作用，我就睇唔到主流文獻話佢哋有效。」

袁大明：「份量用啱咪得囉，西醫都係咁講㗎啦：『毒藥嚟㗎喎。』『唔緊要，你用啱咪得囉。』」

高錦明：「你建議人用雙氧水，咁你要用人去實驗先得。你搵一班人， 100個人。」

袁大明：「咁有冇科學證實話唔得？咁簡單，你問返佢轉頭。」

高錦明：「一隻藥一定要經過臨床試驗，先至可以話，呢一隻藥醫病。呢個就好嚴謹嘅。」

高錦明：「一隻藥一定要經過臨床試驗，先至可以話，呢一隻藥醫病。呢個就好嚴謹嘅。」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

袁大明：「大部份人都係無知。點解佢suffer（受苦）？因為ignorance（無知）！」

高錦明：「冇量度過，講，即係粗俗啲講『齋噏』，江湖出嚟賣藥：『咁樣得呀！』你信唔信呀？即係你信，你用，無效你就自己負責，但係最主要就唔好整傷自己。」

袁大明：「大部份人都係無知。點解佢suffer（受苦）？因為ignorance（無知）！」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

袁大明：「大部份人都係無知。點解佢suffer（受苦）？因為ignorance（無知）！」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

袁大明：「大部份人都係無知。點解佢suffer（受苦）？因為ignorance（無知）！」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

高錦明：「冇量度過，講，即係粗俗啲講『齋噏』，江湖出嚟賣藥：『咁樣得呀！』你信唔信呀？即係你信，你用，無效你就自己負責，但係最主要就唔好整傷自己。」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

高錦明：「冇量度過，講，即係粗俗啲講『齋噏』，江湖出嚟賣藥：『咁樣得呀！』你信唔信呀？即係你信，你用，無效你就自己負責，但係最主要就唔好整傷自己。」（《真相猜‧情‧尋》截圖）

節目提到，雖然袁大明曾為錫安教會站台，但他表示自己沒有信教。受訪時也重申，自己在治療中沒有用雙氧水。節目也提到，當年袁大明曾售賣已稀釋的食用級雙氧水。方東昇團隊邀請高錦明教授測驗，使用35%稀釋雙氧水滴在牛肉上，發現雙氧水會將牛肉氧化「變白」。

高錦明教授。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

測試發現將雙氧水滴在牛肉上，牛肉會氧化「變白」。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

方東昇，黃曉瑩，李嘉嘉。（《真相猜‧情‧尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）

今集節目《真相猜·情·尋》最後，表示錫安教會依然宣傳雙氧水療法。（《真相猜·情·尋》截圖）