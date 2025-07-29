「偶像男團」FINALLY 4缺1出席活動　程仁富能否回團要團員們批准

本地人氣男團FINALLY（關浩傑、姚澤汶及朱柏熹）日前（27日）出席銅鑼灣一商場的活動，FINALLY與現場觀眾打成一片，大玩互動遊戲，更現場獻唱兩首熱爆單曲，引來現場衆多粉絲尖叫支持！

本地人氣男團FINALLY（關浩傑、姚澤汶及朱柏熹）出席銅鑼灣一商場的活動。(公關提供)

活動甫始，FINALLY三子在現場一片歡呼聲中帥氣登場，引起全場尖叫。三子表示自己亦很喜歡褲褲兔，並表示手機短訊很多時都會使用到褲褲兔Sticker，所以今日來到現場十分有親切感，更推薦大家要來打卡！被問到團隊成員由四人轉為三人，三子更即時首次披露箇中原因：「這是我們首次只得三位成員出席活動，原因是第一隊長程仁富放大假到了加拿大，但竟然只買自己機票，沒有為我們三人安排，所以十分失望。」被問到程仁富何時歸隊，姚澤汶回應指「前第一隊長」會放約兩個月大假，但自加拿大回來歸隊與否則需得到隊員們批准，方可決定。

FINALLY三子在現場一片歡呼聲中帥氣登場，引起全場尖叫。(公關提供)

傾談過後，三子更即場與現場觀眾大玩遊戲。第一個遊戲邀請三位幸運粉絲上台與FINALLY分組，發揮創意為褲褲兔設計新款褲褲，各組設計充滿驚喜笑料，並由現場掌聲投票選出最具創意設計。 遊戲後，FINALLY帶來首本名曲《終於出歌》，引得全場粉絲齊聲歡呼應援，場面熱鬧。

FINALLY帶來首本名曲《終於出歌》，引得全場粉絲齊聲歡呼應援，場面熱鬧。(公關提供)

FINALLY 更即場與現場觀眾大玩遊戲。(公關提供)

FINALLY 更即場與現場觀眾大玩遊戲。(公關提供)

緊接第二輪遊戲《心有靈犀》更進一步考驗FINALLY與粉絲的默契。三子及粉絲需代入褲褲兔經歷的多件悲慘事件，並選擇如果是他們經歷該情境，會表現出的表情，然後進行模仿，笑料百出，場內掌聲與歡笑聲此起彼落，最終勝出組別更獲得即場與FINALLY拍攝即影即有合照及獲得親手送上的褲褲兔精品，令現場的其他粉絲羨慕不已！

FINALLY及粉絲需代入褲褲兔經歷的多件悲慘事件。(公關提供)

FINALLY及粉絲需代入褲褲兔經歷的多件悲慘事件。(公關提供)

活動尾聲時，FINALLY再加碼壓軸送上新歌《Diss你咪Diss你》，節奏強勁，將整個派對推上高潮，三子更表示今次是他們首次公開演釋新歌，所以有少許緊張。