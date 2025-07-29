台灣男團Energy新MV由黃中平執導　戲精上身展現失去的寂寞兄弟情

台灣「最殺唱跳男團」Energy能動、能靜，全面ALL IN！他們於上週發行全新專輯《ALL IN》，專輯一上架便霸榜12大榜單冠軍，日前於高雄的感謝簽唱會更是寵粉地一路簽到凌晨2點， Energy用《ALL IN》再次向大家證明他們的實力與人氣兼具，不只具有時代意義，更保持著不變的初心。

Energy催淚抒情主打〈多個朋友〉MV上線。(公關提供)

而繼《馬上去》、《High 5》兩首洗腦熱力舞曲後，專輯首波抒情主打《多個朋友》MV昨晚於相信音樂官方YouTube頻道正式上線。這首歌繼《分合》之後，再度邀請「破億神曲製造機」蕭秉治與金曲詞人葛大為攜手合作，打造被譽為「分合2.0」的催淚搖滾情歌，歌曲一上架便收穫許多歌迷的大力讚賞，更迅速奪下KKBOX綜合新歌即時榜及華語新歌日榜冠軍，Energy不只在舞曲上展現超強唱跳實力，情歌同樣撼動人心！

Energy感受解散的寂寞後再度拾起彼此的回憶 展現陽光兄弟情。(公關提供)

《多個朋友》描述失去之後的寂寞、想念，是否能以「多個朋友」的關係延續，無論友情、親情、或愛情，都能找到海闊天空的出口。Energy在分開多年後又再度集結，曾經差點成為永遠的回憶又再度拾起，彼此也真的再次多了個朋友，延續過往的兄弟情。Toro也深有感觸地說：「歌詞裡唱到『我不是念舊，不代表沒往前走』，其實貫穿了我們復出後這一、兩年的狀態。我們不只是把舊東西帶給大家，還要往前帶來新的作品與演唱會！」

牛奶穿上白色襯衫 帥氣模樣健身粉絲尖叫喊「霸總」。(公關提供)

坤達現轉籃球技能 更「三秒落淚」斬超強演技。(公關提供)

《多個朋友》MV邀請黃中平導演執導，Energy 22年前也曾與導演合作過經典歌曲《某年某月某一天》MV，當時阿弟就抱著木吉他入鏡，20多年後的《多個朋友》MV裡，阿弟依舊彈著吉他，巧合與緣分讓他像是夢回從前；而在這次的合作拍攝，所有團員也都記得當年拍攝時的點滴，能再度與黃中平導演合作，讓Energy就像回到了過往的青春歲月。

阿弟久違展現木吉他彈唱能力 並分享詞曲創作給兒子。(公關提供)

《多個朋友》MV畫面唯美、富含故事，相隔多年Energy與黃中平導演再度重逢，讓導演拍到欲罷不能、捨不得放下攝影機，MV更是扎扎實實地拍攝了兩天！原來是因為第一天拍攝時遇下雨，天氣灰暗而決定擇日加拍，沒想到日後再次拍攝又逢下雨，Energy笑稱自己跟雨水很有緣，拍MV、簽唱會都遇水；但幸運的是，開拍不久雨就停了、簽唱會開唱也就不下雨了，雨過天晴後他們也自嘲「不愧是遇過風風雨雨的男團」！MV的兩天的拍攝展現了Energy的兄弟情以及滿滿的情緒層次，阿弟也分享這次MV故事：「當身邊最重要的人突然離開，那段寂寞獨處的過程很難熬；但後來朋友回來了，就像我們一樣，MV的情緒也更加陽光明朗。」

書偉與大型犬合拍給狗狗有溫順安定能力。(公關提供)

這次MV畫面呈現Energy最真實的一面，而每位團員也都搭配了屬於自己的故事：牛奶展現過人體能，著白色襯衫做著伏地挺身、舉啞鈴，性感霸道總裁氣勢讓歌迷尖叫喊「有如格雷在辦公室休息健身」，畫面充滿想像；阿弟拿起久違的木吉他，展現扎實的彈唱功力，甚至在休息時彈唱自己詞曲作品《星期天的晚安》，並分享這首歌是寫給兒子「豬寶」的；導演安排大型拳獅犬與書偉合拍入鏡，沒想到狗狗一看到書偉立刻溫柔依靠十分溫順，書偉笑稱：「我可能也帶給狗狗安全感」；Toro拿起紙本，將他擅長的詞曲創作寫在記事本中，並將屬於大家的故事寫在裡面；而坤達更是展現超強演技，在超過30人的劇組面前，環境的吵雜與視線也不讓他怯場，微微笑地使出「三秒落淚」絕技，甚至想要哪隻眼睛流淚都能控制。Energy各個團員都有深藏不露的絕技，全新專輯《ALL IN》就是要表達全力以赴、毫無保留的精神，專輯已全面數位上架，《多個朋友》MV也已於相信音樂官方YouTube頻道上線。

Toro再回到Energy對歌詞更有感觸 「不只帶舊東西 更準備新作品與演出」。(公關提供)

而Energy《ALL IN全面進擊》演唱會將於9月6、7日於高雄巨蛋舉行，全新內容與歌單、橫空飛天繞舞台、獨秀絕技演出不要錯過，門票已於拓元售票系統熱賣中！