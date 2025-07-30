前高官夫人抖音拍片驚變樣完全認唔出震撼網民　疑一原因下架視頻

曾被封為四大美人之一，現年67歲的胡慧中，與香港著名眼科醫生，曾任香港民政事務局局長的何志平結婚後，淡出幕前當闊太。她去年復出抖音帶貨，曾孭着兩百萬有「小房子」之稱的白色Hermès Faubourg Birkin Bag又一度被懷疑真偽，她的女兒何嘉珍近年做網紅又做才女出書，充滿話題性。

胡慧中。（電影截圖）

《霸王花》的創作靈感來自胡慧中在《福星高照》中飾演的女警「霸王花」一角。（電影截圖）

「霸王花」是胡慧中經典角色之一。（視頻截圖）

何志平同胡慧中愛女何嘉珍推出詩集。（葉志明 攝）

胡慧何志平愛女何嘉珍。（IG：@audreyjasmine_hkc）

胡慧中不時會於內地社交平台拍片更新近況，分享日常生活點滴。早前她就拍了一條片，片中她身穿米白色襯衫，在分享她對一些事情的看法和感想，不過網民的焦點都落在她的樣子之上。因為片中的她樣貌看來跟以往的她非常之不同，完全是變了樣，第一眼根本沒有可能認得出是她，彷彿變了第二個人似的。網民紛紛留言大表驚訝，問怎麼樣子變這麼奇怪了，相信是美顏濾鏡特效開太大所致。而胡慧中未幾亦已下架該段視頻，未知是否受到網民議論的壓力。

胡慧中變了樣。(抖音)

胡慧中變了樣。(抖音)

胡慧中昔日演出。(劇照)

胡慧中的老公何志平是香港首位眼外科教授，亦是前任香港民政事務局局長，曾任全國政協委員。不過，他在美國因行賄塞內加爾外長和查德總統而被美國聯邦調查局起訴，2019年3月25日於美國紐約南區聯邦地區法院被判囚三年並罰款40萬美元。2020年刑滿出獄，何志平被美國遣返香港。何志平返港後跟太太胡慧中一直生活低調，甚少公開露面，直到去年兩夫妻力撐女兒出書才頻頻公開露面。

何志平。（葉志明 攝）