港男吳雲甫帶70歲長者學生參加HYROX超熱血：內臟脂肪同血壓都高

港男出身的吳雲甫（Owen）日前現身全球性健身賽事 HYROX，他與70歲的學生一組成功完成賽事，非常厲害！Owen接受《香港01》訪問時透露：「呢個70歲嘅伯伯叫做 Pino，係佢個女楊小姐跟我老婆做瑜伽先嘅，跟住楊小姐就喺Pino 65歲生日嘅時候買咗PT Package成家跟我做健身。 當時Pino 內臟脂肪同血壓都高，仲有耳水唔平衡， 體能極差，一下深蹲同U都做唔到。跟咗我五年見身之後，體能已經勁到可以跟我去高強度團體班，於是膽粗粗同佢一齊報 Hyrox。」

成件事超級熱血！（受訪者提供）

好厲害！（受訪者提供）

Owen除了每朝4點起身與伯伯一同練跑，更嚴格控制飲食其飲食：「帶佢見營養師，唔俾佢亂咁飲奶茶可樂同焗豬扒飯。佢有試過練習嘅時候整又唔夠膽出聲，卒之我發現咗之後帶佢去睇物理治療。另外，佢仲有拇指外翻同扁平足問題，除咗運動鞋要好小心揀俾佢之外，連運動動作都要幫佢篩選，費事佢再整親。訓練咗兩個月之後佢有諗過住放棄，不過我同佢講：你型一次俾你老婆睇得唔得？最後我哋卒之捱到去到比賽。」

唔輸後生仔！（受訪者提供）

唔輸後生仔！（受訪者提供）

厲害！（受訪者提供）

努力有回報！（受訪者提供）

最後二人成功在55-59歲 men double open組別得第七名，Owen稱：「基本上動作有八成都係我做，佢做到兩成其實已經好叻。跑步嘅時候好幾下佢都想放棄，好彩有其他參賽者同觀眾睇過我哋啲片認得佢，不斷同佢打氣，令到我哋順利完成到。箇中感染力連我都覺得好震撼，呢個都係我鍾意做運動，同埋教人運動嘅原因。只要肯做肯努力就會有一定嘅成績同埋有大家嘅認同。」