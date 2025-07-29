麻雀樂團｜李佳芯TVB離巢作首播　與郭柏妍兩代女神比拚

Ali李佳芯TVB離巢作《麻雀樂團》第一集播出，焦點落在TVB「兩代女神」李佳芯（Ali）及郭柏妍（Rosita）的比拼。在劇組巧妙的拍攝手法下，兩代女神均相當省鏡，劇中飾演Rosita大提琴手的她，首集已先後以高貴晚裝Look、Cutie Casual Look、毛毛Look及熟女Look現身，加上純真爆燈的大眼睛及無敵長腿，「腳柏妍」之名再度引起熱話。其中一幕飲水的鏡頭，雖然只有短短一、兩秒，但仍成功吸引網民關注，並笑言是清純版《新聞女王》經典飲水場面；另一幕著住毛毛動物衫撥頭髮然後甜笑的場面，亦同樣魅力無限。至於激罕放大喉嚨演管家婆的Ali，則放下女神包袱以中性Casual打扮亮相，但仍憑甜美笑容突圍。



Ali李佳芯呢個管家婆其實得個樣係惡，真實性格勁心軟。

Ali李佳芯呢個管家婆其實得個樣係惡，真實性格勁心軟。

Ali李佳芯呢個管家婆其實得個樣係惡，真實性格勁心軟。

Ali李佳芯呢個管家婆其實得個樣係惡，真實性格勁心軟。

至於另一亮點，是飾演與司徒久沒有血緣關係妹妹程晴的胡敏芝（Karen）。樣子酷似可愛經典卡通角色翠兒的胡敏芝，首集已佔戲極重，可以「由頭帶到尾」形容。劇中角色驚青又「鶉春」的她，十分害怕「大哥」司徒久，但昨晚一場「一家四口」食飯戲，為了為二哥阿朗討回公道，晴晴更公然找出陳年錄音與司徒久「抗衡」，該幕Karen不但成功將劇中default的「驚青」tone變成「挑機」tone，眉頭眼額之間的暗喜、古惑及扮無辜亦令人眼前一亮，演技相當生鬼；加上可愛的鄰家「眼鏡妹」打扮，更是吸睛；難怪獲監製羅永賢（Marco）大讚，Marco早前接受tvb.com訪問時，透露早於《企業強人》時已留意到對方的潛質，又指Karen十分符合角色特質。

郭柏妍好靚呀！

郭柏妍好靚呀！

郭柏妍好靚呀！

郭柏妍好靚呀！

至於獲戲重的胡敏芝Karen，接受tvb.com訪問時坦言接演晴晴有壓力又緊張，同時亦十分興奮，「冇諗過監製肯用我呢個新人，冇諗過集集都有我咁制，所以我要更加努力做好啲功課。因為始終經驗少，我除咗記熟對白，仲會highlight埋同喺對白旁邊寫筆記記低角色嘅心情，令自己更容易代入。」除了做功課，原本已很瘦的Karen更刻意減去逾10磅，為的就是為了與謝東閔演情侶時更有說服力：「我由45KG減到40KG，希望令自己冇咁baby fat，感覺冇咁細個，希望同東閔外形會襯啲。」談到劇中與視帝譚俊彥和視后李佳芯有不少對手戲，胡敏芝感激二人對她十分照顧：佢哋會成日同我哋食飯傾偈，同埋會帶住我、教我點樣可以做得好啲。好似話即使鏡頭剩係影佢哋背面，大頭影住我，佢哋都會畀足晒戲我，幫我代入角色，好sweet、好專業。」

胡敏芝Karen啲妹豬樣好Cute，同埋佢好識得利用佢副眼鏡。

胡敏芝Karen啲妹豬樣好Cute，同埋佢好識得利用佢副眼鏡。

胡敏芝Karen啲妹豬樣好Cute，同埋佢好識得利用佢副眼鏡。

胡敏芝Karen畀譚俊彥兇一兇後，嚇到笠晒水。