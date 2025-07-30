TVB忠臣被發現一段時間未見新作惹退休疑雲　本尊親揭消失原因

現年67歲有「金牌綠葉」之稱的李成昌，效忠TVB近半世紀，演出逾180部作品，期間三度被挖角從不動搖，早前還宣布與公司續約兩年，有150個騷，當時他坦言：「現在的環境，還有這樣的收入待遇，還能走去哪裡！」大讚公司條件優厚有誠意。近年李成昌除了拍劇外，亦頻頻遊山玩水，但有網民發現已有一段時間不見他有新作，對此，李成昌特意拍片解答「消失」原因。

李成昌效力無綫近半世紀，在處境劇《香港81》裡面飾演新移民「康仔」一角，成為他的人生轉捩點。（《香港81》劇集截圖）

《巾幗梟雄》的「彭鏗」是李成昌得意之作。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

李成昌現時趁不用開工遊山玩水。（讀者提供）

李成昌早前宣布續約！（抖音）

熱愛行山的李成昌，近日又在社交平台分享行山片，頭戴頭巾的他，氣色相當不錯，他邊行邊說，主動提及最近有朋友問很久沒有見他在電視框出現，是不是真的退休了？李成昌表示：「我說當然不是，我說過，我退而不休。不過呢，我要拿回些時間來做自己的事情，例如去旅行或行山，但其實我陸續都有拍劇，包括：《璀璨之城》，現在我們等開工，而之前也拍了好幾套，有5、6套都還沒排到出街，有《非常檢控官》、《金式森林》、《正義女神》及還有兩套，只是還沒有播出而已，當然事前要精選過，看過才能退出，大家不用擔心，給點耐性。」不少網民留言表示期待！

李成昌近日在行山片中，主動提及最近有朋友問很久沒有見他在電視框出現，是不是真的退休了。（小紅書）

李成昌直言退而不休。（小紅書）

李成昌表示他還有5、6套作品未出街。（小紅書）

李成昌叫觀眾不用擔心。（小紅書）

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雖然已過退休之齡，但李成昌退而不休，且演技早被業界肯定，堪稱教科書級演技，也是不少年輕藝人的學習對象。不過李成昌在之前接受《香港01》專訪時，曾直言以前和現在的演員有很大分別，以前的演員很主觀，真的會跟導演一起研究劇本，演員道德也好很多，至於現在的演員，除了已上位的姐仔、哥仔，這班真的少出半分力都不行，其他的表現較飄忽，恃住後生不用靠演員這份人工，導演叫怎樣演，演完就算，無戲味之餘也無立場。

李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》奪得「傑出演員大獎」。（視覺中國）

去年無綫其中三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，李成昌都有份參與。（《企業強人》電視截圖）

去年無綫其中三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，李成昌都有份參與。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

去年無綫其中三套台慶劇《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》，李成昌都有份參與。（《黑色月光》電視截圖）

李成昌又言以前埋位前，演員們會圍在一起看劇本，現在就看電話：「以前很搞笑，一停機去看回放大家就點煙，如果要重拍就馬上把煙弄熄再來，那時常說笑這口煙很貴；現在的怕被導演罵都會去看回放，但眼睛是在看電話。」但有的後輩李成昌是高度讚賞，如視帝馬國明，李成昌說對方真的無得頂，天生觀眾緣，而且很穩；而近一些男的就有何廣沛，知道自己有不足就去改善；女就是陳曉華，大家合作過幾次，看著對方從《異搜店》懵醒醒，到最近合作《金式森林》，可以用脫胎換骨來形容，非常努力。

李成昌直言以前和現在的演員有很大分別。（潘樂文攝）

李成昌對何廣沛和陳曉華兩位後輩讚譽有加。（微博照片）