草蜢相隔一年再齊人踏紅館舞台　蔡一傑笑言開腦後勁過AI

草蜢成員蔡一傑，去年10月宣布完成切除腦部腫瘤手術後閉關休養，草蜢接近一年沒有演出，前晚合體為「陳慧琳Season2萬人結界演唱會」擔任表演嘉賓，連環又唱又跳經典快歌《熱力節拍wou bon ba》和《打開天空》，及新鮮出爐新歌《老的辣》，狀態大勇，震撼全場！



草蜢接近一年沒有演出，前晚合體為「陳慧琳Season2萬人結界演唱會」擔任表演嘉賓，連環又唱又跳經典快歌。

草蜢接近一年沒有演出，前晚合體為「陳慧琳Season2萬人結界演唱會」擔任表演嘉賓，連環又唱又跳經典快歌。

草蜢接近一年沒有齊人演出，前晚合體為「陳慧琳Season2萬人結界演唱會」擔任表演嘉賓，連環又唱又跳經典快歌。

蔡一傑相隔9個月再踏舞台演出，狀態大勇。

傑仔再踏上舞台跳唱心情如何？他說：「有啲緊張，第一，做完大手術之後第一次上台；第二，我要喺好短嘅時間學一首全新嘅歌⋯⋯」阿智說 ：「證實你個腦無事啦！」傑仔笑言：「因為插咗新嘅晶片入腦，呢個晶片好犀利，令到我記嘢快咗。（AI蔡一傑？）勁過AI。」傑仔揚言再踏舞台，感覺像「初戀」，他說：「今日上台係有啲緊張、有啲新鮮感，又驚喎，好似初戀咁，係『初戀呀』嘅感覺！」

蔡一智坦言明年4月紅館演唱會前，草蜢要履行之前因蔡一傑生病受影響的演出合約，包括幾站「RE:GRASSHOPPER 演唱會」巡演。

蔡一智坦言明年4月紅館演唱會前，草蜢要履行之前因蔡一傑生病受影響的演出合約，包括幾站「RE:GRASSHOPPER 演唱會」巡演。

蔡一智坦言明年4月紅館演唱會前，草蜢要履行之前因蔡一傑生病受影響的演出合約，包括幾站「RE:GRASSHOPPER 演唱會」巡演。

蔡一智坦言明年4月紅館演唱會前，草蜢要履行之前因蔡一傑生病受影響的演出合約，包括幾站「RE:GRASSHOPPER 演唱會」巡演。

阿智說：「過往我哋平均每個月都上台幾次，相隔一年冇上台表演，所以我哋『餓』咗舞台好耐，今日想去表演『飽』，舒服晒！」蘇老闆說：「今日Kelly嘅尾場觀眾特別熱情，所以我哋喺台上表演亦都特別開心。」傑仔說：「再一次多謝Kelly嘅邀請，好榮幸可以做到佢今次演唱會嘅嘉賓。」

傑仔說：「我本人相隔9個月冇上舞台，一路康復中，喺呢段期間裏邊為我擔心嘅各位，我要喺呢度要講聲多謝你哋。」阿智對傑仔笑說：「算你有口齒啦，因為你喺IG度講過，返上舞台嘅時候一定會帶禮物俾大家，算你有口齒，今日帶咗份新嘅禮物俾大家。」傑仔說：「我喺呢段期間因為沒有特別嘢做，除咗鍛鍊自己就係作曲。為表我嘅誠意，今日就送上全新禮物：新歌《老的辣》。」阿智說：「我哋要好多謝Wyman，因為佢好忙，但係要喺好短時間幫我哋填咗呢份歌詞。係一首好感動嘅快歌，其實好少快歌嘅歌詞會令人好感動。」蘇老闆說：「呢首歌係令我喺台上，一路跳一路唱好感觸，以為慢歌先至會有呢種感情，但係呢首快歌，每一句歌詞令我覺得，我真係活喺台上，我係唱緊我自己。」

蔡一傑說：「我本人相隔9個月冇上舞台，一路康復中，喺呢段期間裏邊為我擔心嘅各位，我要喺呢度要講聲多謝你哋。」

蔡一傑說：「我本人相隔9個月冇上舞台，一路康復中，喺呢段期間裏邊為我擔心嘅各位，我要喺呢度要講聲多謝你哋。」

蔡一傑說：「我本人相隔9個月冇上舞台，一路康復中，喺呢段期間裏邊為我擔心嘅各位，我要喺呢度要講聲多謝你哋。」

蔡一傑說：「我本人相隔9個月冇上舞台，一路康復中，喺呢段期間裏邊為我擔心嘅各位，我要喺呢度要講聲多謝你哋。」

蔡一傑說：「我本人相隔9個月冇上舞台，一路康復中，喺呢段期間裏邊為我擔心嘅各位，我要喺呢度要講聲多謝你哋。」

阿智感謝Kelly的觀眾反應非常熱情，傑仔揚言歡迎大家明年4月來紅館草蜢演唱會繼續玩，他說：「Kelly剛才喺台上講咗會嚟做返我哋嘉賓，哈哈，Kelly，你走唔甩架啦！」阿智說：「我哋終於排除萬難，申請到明年4月紅館檔期，大家要密切留意我哋經理人公司、官網、我哋嘅IG，發放消息。未來呢幾個月，我哋都會非常之努力籌備40周年專集，呢張專集同過往嘅好唔同。（傑仔：第一plug 有我寫嘅《老的辣》！）第一首係《Framily》，你係第二主打！（傑仔：我係第一首快歌！）好。咁嚟緊仲有我嘅作品，（指住傑仔）佢嘅作品，同埋（兩兄弟一齊望住蘇老闆）⋯⋯唔知。嚟緊我哋密鑼緊鼓去籌備我哋全新嘅演唱會。」