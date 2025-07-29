郭晶晶入選國際游泳名人堂霍啟剛霍震霆到場見證　田亮同場未同框

「跳水皇后」郭晶晶曾先後在三屆奧運會中，在女子3米彈板個人及雙人跳水共獲得4金2銀，憑出眾能力備受追捧。2012年郭晶晶與霍啟剛結婚，當時老爺霍震霆就形容為「感謝晶晶下嫁」，可見郭晶晶地位超然！近日2025年世界游泳錦標賽在新加坡舉行，奧運冠軍郭晶晶及陳若琳亦去到當地領取國際游泳名人堂獎項，而霍啟剛更專程飛到新加坡，見證兩人領獎！

跳水皇后郭晶晶與霍啟剛。

好恩愛。（微博@郭晶晶）

郭晶晶與霍啟剛拍拖出戰馬拉松。（資料圖片）

霍啟剛與老婆郭晶晶及囝囝。（影片截圖）

郭晶晶擔任巴黎奧運會女子雙人3米板跳水裁判長。（視覺中國）

郭晶晶擔任巴黎奧運會女子雙人3米板跳水裁判長。（視覺中國）

昨日（28日）霍啟剛發文：「今年世界游泳錦標賽喺新加坡舉辦，剛剛今個周末專程飛到新加坡，除咗觀賞世界游泳錦標賽賽事，亦係為咗現場見證晶晶入選國際游泳名人堂補領獎項，今年入選嘅仲有我哋嘅好朋友#陳若琳，可喜可賀。其實晶晶2016年已經入選，但當年因為行程原因未能到現場領獎，今年國際游泳名人堂特意補頒獎項比佢。晶晶2009年退役至今，一直心繫跳水運動，以不同角色參與，現時係世界泳聯跳水技術委員會委員，所以不時以裁判身份參加運動會，貢獻自己嘅力量；未來亦會繼續貢獻國家、貢獻國際泳壇。」相中所見，郭晶晶以一身粉紅色連身長裙上陣，打扮優雅大方，霍啟剛攬住老婆合照，非常恩愛，而老爺霍震霆亦有到場見證，可見郭晶晶地位超然！

郭晶晶入選國際游泳名人堂。（微博@霍啟剛）

補領獎項。（微博@霍啟剛）

霍啟剛攬住老婆合照。（微博@霍啟剛）

老爺霍震霆亦有到場見證。（微博@霍啟剛）

可喜可賀！（微博@霍啟剛）

勁！（微博@霍啟剛）

今年2月，國際游泳名人堂公布2025年新入選人員名單，奧運「五金王」陳若琳入選，是今年唯一入選的跳水選手，由早在2012年入選的前跳水王子田亮頒獎，田亮事後亦有發文祝賀：「恭喜陳若琳入選2025年國際游泳名人堂！讓中國跳水的輝煌再次載入世界史冊！感謝名人堂的邀請，讓我見證這一刻！」不少人就好奇田亮為何未有恭喜同樣獲獎的郭晶晶，當年田亮同郭晶晶是跳水王子同跳水皇后，兩人雖然從來沒有公開承認戀情，但早已被視為跳水界的金童玉女，兩人經常一起出席公開活動，被封為「亮晶晶」組合。2007年田亮正式宣布退役，同年與內地女星葉一茜結婚，兩人育有一女一子。而郭晶晶在2012年與霍啟剛結婚，育有一子兩女，一家五口幸福美滿。

田亮作為頒獎嘉賓為陳若琳授獎。（微博＠田亮）

頒獎。（微博＠田亮）

田亮發文祝賀陳若琳，但就未有恭喜昔日拍檔郭晶晶。（微博＠田亮）

2007年田亮正式宣布退役，同年與內地女星葉一茜結婚，兩人育有一女一子。（微博@田亮）