黃玉郎紅顏知己被爆「萬歲」無人領情 被質疑人緣差親揭真相

董敬文早前在社交平台大爆在酷熱天氣下拍攝《刑偵12》，有女藝人好心「萬歲」請大家飲野，最後竟無人問津。董敬文片中一臉認真說：「有位女演員好好啦，佢買嘢請大家飲，佢買咗100杯飲品去現場，結果呢100杯都係熱飲，30幾度飲熱飲，我只可以講呢位女演員真係好注重養生。」董敬文更直言：「我第一次見人萬歲，但係無人飲嘢，呢位女演員劇裡面個名叫可兒，佢嘅行為真係好有可疑。」隨即引起網上熱議，有網民質疑女方人緣差，冇人領情。

林熹瞳「萬歲」請飲品，製片叫錯150杯熱飲。（陳順禎攝）

昨晚（28/7）事件中女主角林熹瞳（Rachel）現身尖沙咀出席電影首映禮，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰日因為睇錯咗化妝時遲到咗，自己都好內疚，於是就請大家飲嘢賠罪。點解會叫咗熱飲，其實真相係咁嘅，原本我係叫凍飲嘅，如果我用香港個賬戶落單，就要35蚊杯。佢哋就話用佢哋當地嘅賬號落單就平一半，於是製片就幫我落單，點知佢就唔小心落咗熱飲，事後發現咗㩒錯咗，冇得更改，咁就再額外再叫多50杯凍檸茶，其實個真相係咁，千祈唔好聽董敬文講，唔係我呀。（最終熱飲有冇人飲？）其實係有，不過有飲剩係真嘅，凍飲清晒，熱飲剩十幾杯，好彩內地人都好養生，都鍾意飲熱飲嘅。」

林熹瞳除了影視發展外，感情生活亦多姿多彩，之前曾傳出同黃玉郎有緋聞，2012年更被傳媒拍得十指緊扣，2015年林熹瞳擔任電影《我們停戰吧》女主角，黃玉郎被發現為出品人之一，不過二人分別表示大家只是亦師亦友關係，絕不涉及男女感情。