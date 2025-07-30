葉珂黃曉明感情狀況糾纏不清　親揭復出直播原因

內地男星黃曉明去年高調認愛網紅葉珂，之後卻接連傳出許多負面傳聞，去年11月底男方更被發現刪掉甜蜜「認愛文」，外傳因不堪輿論壓力而同女方分手，但之後二人被目擊一起現身福州過年，同場還有男方父母，所以被懷疑是假分手，感情狀態令外界霧裡看花。而退網一段時間的她，直到近日才強勢復出直播，面對外界批評她「做作」，她亦都大方作出回應。

黃曉明在2024年高調認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

復出直播的葉珂狀態大好，當看見網民留言提問：「姐姐，我也總是被人駡做作，該怎麼辦？」時，身為過來人的她就坦言：「我知道被人就是罵做作是會很難過的，但如果你本身就是這樣子的人，就你本身就是這樣子性格的人，那你是一個蘋果，就不要去強迫自己變成一顆梨，就不要去為了別人變成自己不喜歡的樣子。」言語中表達出應重視自己的性格，絕不要為了迎合他人而失去自我價值。

她又以同情的口吻表示理解這名網民的感受：「做作的話，可能有些人會不喜歡你，但是有很多人會理解你，譬如我就會很理解你，會有很多人都理解你，人一定要去做那個，你自己會喜歡自己的模樣。」

葉珂大方回應「做作」批評。（微博圖片）

葉珂認為了賺錢復出直播。（微博圖片）

另外，外界對於她突然復出直播，引起不少猜測，其中猜想她是為了未來直播帶貨鋪路。而對於退網後又回歸直播，她坦承也是為了賺錢：「我覺得人還是得工作的，我還是得出來就是工作的，因為工作這個事，賺錢這個事，人永遠不要對賺錢這件事有羞恥心。只要是在工作只要是在賺錢，只要不是伸手向別人要錢，你做甚麼都是對的。」而在是次直播中，她全程避談同黃曉明有關的話題。