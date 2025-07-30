男偶像遭刪好友朱孝天直播回應　揭真實心境：我家人都很少

昔日當紅男團F4日前相隔12年後正式合體，於五月天的演唱會中擔任嘉賓，久違再合唱偶像劇《流星花園》中的片尾曲《流星雨》掀起演唱會高潮，讓無數粉絲回憶湧現。而明道在看見他們世紀合體畫面後，原本只想透過微信傳訊息向朱孝天作出問候，沒想到卻發現已遭對方刪除好友，事件掀起熱議。對此，朱孝天近日在直播中就事件作出回應。

F4相隔12年後正式合體。（影片截圖）

明道近日接受內地媒體訪問時透露，自己與朱孝天雖然認識但並不熟悉，只因前年一同參加央視春節特別節目同台演出，之後就互加了微信，但過後並沒有過多的聯絡。直到近來，他因為眼見F4合體畫面，就突然很想傳訊息向朱孝天問候，才驚覺自己已被對方刪除好友，但他並沒有生氣，反而完全理解，因為他了解知道對方的性格應該和自己一樣，就是微信上只要是長時間沒有聯繫的人就會刪除，之後他再次發送加好友，二人就再次聯絡起來。

明道自爆被朱孝天刪好友。（明道微博圖片）

對此，朱孝天在直播中就表示，刪除久未聯繫的微信好友是很正常的事，表示自己的生活圈相對簡單：「首先我不是做生意的人，我不需要太多的人脈，二是我的生活空間其實很窄，就是跟我熟的人都知道，其實我生活空間大概率只有我老婆，我家人都很少，因為家人大部份在台北，我生活上大概只有我老婆，只有我的工作夥伴，然後再來是可能有我的醫生，有時候需要諮詢一下病情或者怎樣，然後除此之外的話，我其實是沒有跟太多的人會有甚麼交集的。」他亦坦言明道再邀加好友後，只要大家多聯繫，他就不會刪除對方。