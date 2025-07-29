樂壇天后接受放血拔罐治療　曬染血紙巾令人擔憂：慶祝我仲有生命

現年37歲的李幸倪（Gin Lee）近年事業發展順利，相繼奪得《新城勁爆頒獎禮2024》、《叱咤樂壇流行榜》、《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》女歌手金獎，成績有目共睹，令她榮膺全年音樂頒獎禮上的大滿貫女歌手，奠定樂壇天后的地位！不過近日Gin Lee疑似身體出現問題，她在IG限時動態上載兩張照片，當中更有一張染滿血的紙巾，令人擔憂！

大滿貫！（IG@ginleeginlee）

成績有目共睹。（IG@ginleeginlee）

拔罐。（IG截圖）

染血紙巾！（IG截圖）

Gin Lee曬出一張趴在病床上露出腰部接受拔罐治療的照片，並寫道：「今日我慶生，慶祝我仲有生命」，之後又曬出一張染血的紙巾，寫道：「長知識，原來呢條好似鼻涕嘅物體就係粘連」，並指「今日放咗好多血」，情況令人擔心！出身馬來西亞的Gin Lee，當年隻身來港追夢，她曾透露起初居於200呎單位，銀行戶口只剩低1000元，生活拮据，更曾因壓力大致長期失眠：「以前我係長期失眠，同埋會發惡夢，好似冇休息過。到我認識咗身心靈課堂之後，又睇心靈嘅書籍，開始學識靜坐同冥想，個人係平靜咗好多，而家係瞓到同休息到。以前我係試過喊到熄唔到機，瞓瞓吓突然會係咁喊，啲眼淚係咁流，自己係控制唔到，幸好而家就冇呢個情況。」

出身馬來西亞的Gin Lee，當年隻身來港追夢。（IG@ginleeginlee）

曾分享辛酸史。（IG@ginleeginlee）

曾因壓力大致長期失眠。（IG@ginleeginlee）