Candy@COLLAR第一次單拖出席活動　下月演唱會望SoChing會出現

日前（26日）人氣女團COLLAR成員王家晴（Candy）出席尖沙咀一商場活動，吸引大批粉絲及觀眾到場支持。王家晴更即席與粉絲互動大玩遊戲，場面熱鬧，歡樂笑聲不斷！

COLLAR成員王家晴（Candy）出席尖沙咀一商場活動。(公關提供)

活動甫始，王家晴一出場已掀起全場尖叫，並表示十分感謝商場的邀請，讓她能參與這場夏日派對，提到褲褲兔，她表示自己亦十分喜歡褲褲兔這一角色。並表示：「經常見到佢啲表情包，好無奈但又好搞笑，最鍾意佢遇到唔如意事都唔放棄，反而更加努力，真係好勵志！」談及新一年的計劃，王家晴表示會在音樂創作上繼續努力，期待在接下來的日子裡帶給粉絲更多驚喜，展現更全面的自己。

王家晴一出場已掀起全場尖叫，並表示十分感謝商場的邀請。(公關提供)

傾談過後，王家晴特意邀請多位粉絲上台參與遊戲，盡展親和。在第一個遊戲《褲褲兔搞鬼表情包》中，王家晴需即場模仿褲褲兔的各種無奈表情，讓上台粉絲猜出正確答案。王嘉晴盡展精湛演技，令全場爆笑，最終更與勝出者拍即影即有相留念，場面溫馨。

王家晴特意邀請多位粉絲上台參與遊戲。(公關提供)

而第二個遊戲《褲褲兔的生日不幸事件》則邀請粉絲上台即席為即將生日的「倒霉壽星」褲褲兔設計蛋糕，王家晴親自擔任評審，最後更加碼親手餵粉絲試食蛋糕，令現場的其他粉絲羨慕不已！活動尾聲時，王家晴即席分享今個暑假好去處，更推薦粉絲可到商場探索褲褲兔打卡裝置與期間限定店，並消費換領獨家禮品。