真相猜情尋丨前錫安教公關揭教主真面目：唔能夠面對現實嘅巨嬰

《真相猜‧情‧尋》新一集繼續討論「雙氧水以外的錫安教會」，1996年，錫安教會爆出雙氧水風波，牧師梁日華鼓吹千多名信徒飲用35％濃度的雙氧水治病，聲稱連愛滋病及癌症也能醫好！有信徒公開大讚雙氧水有效，但也有多人服用後出現不良副作用，事件轟動全城。

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，新一集繼續討論「雙氧水以外的錫安教會」，。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，新一集繼續討論「雙氧水以外的錫安教會」，。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

1996年，錫安教會爆出雙氧水風波，牧師梁日華鼓吹千多名信徒飲用35％濃度的雙氧水治病，聲稱連愛滋病及癌症也能醫好。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

昨日（29日）一集講到雙氧水風波後，一直都繼續有教會活動，「阿威」於事件後經朋友介紹加入錫安教會，雖然沒有喝過雙氧水，但就有「食太陽」。阿威指吃太陽是：「即係睇太陽當食物，呢個其實我都覺得幾詫異，可能第一日晨早去睇日出或者睇日落，唔著鞋去沙灘或者泥地，就咁望太陽10秒，每日遞增。」最後加到45分鐘，就叫做完成「食太陽」這個行為：「你吸收某啲能量，咁就可以唔食嘢啦！」阿威坦言其實都會餓，但又不能不跟隨。

「阿威」於事件後經朋友介紹加入錫安教會，雖然沒有喝過雙氧水，但就有「食太陽」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

「阿威」於事件後經朋友介紹加入錫安教會，雖然沒有喝過雙氧水，但就有「食太陽」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

阿威指吃太陽是：「即係睇太陽當食物」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

另一個教徒楊子聰，曾經做過教會的大公關，可以說得上是「直達天庭」，可以於教主梁日華的辦公室自出自入，但愈接近權力核心就愈發現愈多不尋常：「我可以去佢寫字樓幫佢洗佢洗手間，佢洗手間都成百幾二百呎。」身為大公關的他接受外界多了，自然意識到教會出現問題，他想推動改革開放，但就發現梁日華並非如此：「佢原來唔係想打開去向人，而係想內聚，即係想個群體畀佢操控，佢要嘅只係忠心，而唔係成長。」但楊子聰沒有一走了之，而是留在教會做卧底搜集證據。這個卧底一做就是7年，直到2003年，他對教會徹底失望。楊子聰覺得：「梁日華呢個人係一個唔能夠面對現實嘅巨嬰，如果外面世界對佢有任何挑戰，都好似一種傷害。」楊子聰認為他的聲音很「入咪」，說故事的技巧性很強，如果在現今的世代，一定是出色的「KOL」。

另一個教徒楊子聰，曾經做過教會的大公關，可以說得上是「直達天庭」，可以於教主梁日華的辦公室自出自入，但愈接近權力核心就愈發現愈多不尋常。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

楊子聰覺得梁日華一個唔能夠面對現實嘅巨嬰。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

楊子聰認為楊子聰的聲音很「入咪」，說故事的技巧性很強，如果在現今的世代，一定是出色的「KOL」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

楊子聰認為楊子聰的聲音很「入咪」，說故事的技巧性很強，如果在現今的世代，一定是出色的「KOL」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

前教徒林先生，被稱為「榮幸先生」，他表示教會階級觀念很重，能為上級服務是無比的光榮：「你服侍教會裡面嘅人或者高層，就係服侍上帝啦。」但他最後都選擇「離家出走」，原因是梁日華的一句說話：「唔單止我坐勞斯萊斯，你哋呢度每一個人都要坐勞斯萊斯，唔知係同我講定係一個意念，牧師出咗事！」

前教徒林先生，被稱為「榮幸先生」，他表示教會階級觀念很重，能為上級服務是無比的光榮。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

但林先生最後都選擇「離家出走」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

疫情後教會大搞科研，自製「芯片」送給信徒， 包括有：「量子能量芯片」、「有線血清耳機」、「波頻人體修復器」、「量子能量平衡腰帶」等，學者對此的整體評價是「冇害但冇咩用」，阿威則指這些物品是：「維穩禮物」。

疫情後教會大搞科研，自製「芯片」送給信徒。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

學者對此的整體評價是「冇害但冇咩用」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)