愛回家｜子珊現身大跳辣身舞滿足大家　即夢回當年林峯演唱會

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一向都緊貼時事，不論社會上還是娛樂圈都能極速「抽水」。日前（28日）播出一集繼續抽林峯演唱會的水，因為早前網民集氣希望林峯舊拍檔已退圈的徐子珊能現身做嘉賓，可惜事與願違，最終徐子珊還是沒有現身。雖然林峯演唱會沒有徐子珊，《愛．回家》就滿足大家，繼續有「子珊」的出現。

金城安扮子珊。(節目截圖)

徐子珊宣佈息影後，昔日拍檔紛紛表示無法聯絡得上。（Instagram@katetsui）

日前一集講到周嘉洛以「子珊」的打扮出現在丘梓謙的演唱會上，因為劇中呂慧儀提到「峯峯演唱會」秀娜姐與峯峯大跳辣身舞，於是周嘉洛馬上「照辦煮碗」與丘梓謙大跳辣身舞。周嘉洛扭動「蛇腰」與丘梓謙身貼身跳舞，令網民馬上夢回林峯與徐子珊當年的《Let’s get wet》的一段。

周嘉洛以「子珊」的打扮出現在丘梓謙的演唱會上。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

劇中呂慧儀提到「峯峯演唱會」秀娜姐與峯峯大跳辣身舞。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

周嘉洛馬上「照辦煮碗」與丘梓謙大跳辣身舞。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

周嘉洛扭動「蛇腰」與丘梓謙身貼身跳舞，令網民馬上夢回林峯與徐子珊當年的《Let’s get wet》的一段。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

周嘉洛扭動「蛇腰」與丘梓謙身貼身跳舞，令網民馬上夢回林峯與徐子珊當年的《Let’s get wet》的一段。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

周嘉洛扭動「蛇腰」與丘梓謙身貼身跳舞，令網民馬上夢回林峯與徐子珊當年的《Let’s get wet》的一段。(《愛．回家之開心速遞》截圖)