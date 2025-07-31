暗潮緝凶劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

暗潮緝凶陸劇，有婁霄鵬作為編劇，陳卓為執導，由陳建斌、陳若軒、李溪芮領銜主演的一套以犯罪懸疑為題材的電視劇。著名刑偵懸疑劇《塵封十三載》的編劇婁霄鵬及《瞞天過海》的導演陳卓，今次攜手參與製作此劇，而今次的演員班底陳建斌及陳若軒，更是資深老演員，簡直是品質保證！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

暗潮緝凶電視劇情大綱

旭日廠曾是繁華一時的國營大廠，如今人去樓空、廢棄凋零，但某日，一具斷腳女屍在廠區廢棄污水池中被發現，而死者正是廠職工之女沈小舟。外人看來，沈小舟出身單純、品學兼優，卻在命案發生後，連帶把她表面光鮮背後隱藏的複雜人際和社會矛盾一一揭開。為偵破這宗駭人聽聞的命案，性格截然不同的兩代警察聯手：中年刑警連海平（陳建斌飾）和新晉警員石強鋒（陳若軒飾）攜手追查真凶。

隨案件持續發酵，他們陸續調查到多名嫌疑人，自死者家庭到廠內資深員工，發現每個人都隱藏著不可告人的祕密。線索像蛛絲般交織，從大學生沈小舟的同儕矛盾、廠區權力鬥爭到複雜的人情網絡，逐層揭示人性複雜面向。同時，一樁牽連連海平與石強鋒的舊案也慢慢浮出水面。隨時間推移，斷足女屍案不只一宗，更多類似命案接連發生，牽動到整個廠區人心惶惶。更讓人不安的是，警方調查每前進一步，背後似乎總有無形黑手在操縱、誤導線索。隨著真相漸露曙光，連海平驚覺暗潮洶湧，一場正義與黑暗角力的風暴即將全面爆發——人性的明與暗，也在這撲朔迷離的案中展現得淋漓盡致。

暗潮緝凶播出時間｜最新追劇日曆

暗潮緝凶電視劇幾時播?暗潮緝凶一共有19集，由愛奇藝、咪咕視頻播放，會員由而非會員就由。

暗潮緝凶演員人物關係圖

暗潮緝凶演員

陳建斌 飾 連海平

資深刑警，工作能力極強，卻不善交際

陳若軒 飾 石強鋒

新人警察，性格外向，干勁滿滿，跟連海平意外成為搭檔共同查案

李溪芮 飾 隋曉

成泰燊 飾 沈華章