日本海嘯｜龍樹諒7月大災難預言應驗？　蘇民峰楊天命爆時間地點

日本漫畫家龍樹諒在新書中的末日預言，7月恐出現大海嘯，引起亞洲各地恐慌。今年起世界各地預言家已直指日本或有大災難。今日（30日）俄羅斯東部發生8.8級大地震，日本政府發布緊急警告，預計高達3米的海嘯將襲當地太平洋沿岸大片地區，影響範圍包括北海道等東北部，以至沖繩、鹿兒島地區。兩位香港堪輿學家曾提到大災難，並直指為災煞位。

龍樹諒《我所看見的未來》封面中，有一些預言仍未應驗。（漫畫封面）

蘇民峰今年農曆年初一上TVB節目《流行都市》時，曾特別提及今年日本、韓國、阿拉斯加等東北方位國家位於病災難位，容易發生災難，因此不建議人們到日本等地旅行。不過蘇民峰指風水術數很難算到哪一天會發生災難，並認為「人算不如天算，你都好難計邊一日」，他自己則懶理謠言，早早已買定4月和7月的機票酒店前往日本。

蘇民峰指2025年病位及災難位在東北方。（《流行都市》截圖）

楊天命則於6月29日在YouTube直播節目中透露，他起卦有關日本地震的卦象，發現卦象異常，推斷7月2日、6日及8日為高風險日，其中以6日最值得警惕。而卦象中竟出現「張伯賣鹿」之詞，他解讀為「鹿兒島將有異動」，貼中早前頻震的鹿兒島。楊天命曾建議朋友7、8月不要去日本比賽，又指拒絕了兒子今夏去日本旅遊的請求。