失婚人間芭比生圖曝光竟惹負評　服飾暴露身材缺點：扁得有點離譜

現年36歲的Angelababy（楊穎），早年以混血美貌及日系造型爆紅，與文詠珊（Janice Man）齊齊被封為「𡃁模始祖」。其後她轉戰內地，事業一度如日中天，更曾5度登上「福布斯中國名人榜」。可惜近年Angelababy經歷事業和愛情雙重波折，2022年跟內地男星黃曉明離婚，其後又因觀看瘋馬騷（Crazy horse pairs），慘遭內娛全面「軟封殺」。雖然去年初已經解禁，但幕前曝光率明顯減少。儘管如此，但Angelababy人氣不減，仍是不少人心目中的「人間芭比」，不過早前她現身澳門時，所穿服飾意外暴露其身材缺點，更被網民揶揄：「特別平」，引起熱議。

Angelababy如今仍然是不少人心中的女神。（楊穎工作室）

Angelababy有「人間芭比」美譽。（IG@angelababyct）

黃曉明與Angelababy在2022年宣布離婚。（視覺中國）

早前Angelababy現身澳門，被不少人野生捕獲，近日有網民把在街頭偶遇女神的片段分享到社交平台，並寫道：「baby的美太讓人心動了」。片中，Angelababy正拍攝節目在試食，笑容滿臉，大曬屈機「側顏」，而她身穿一件貼身針織短袖上衣，完美展現纖細腰肢與堅挺上圍，下身則配搭一條闊腳褲，卻意外暴露其身材缺點，「人間芭比」身材頓時消失，成為網民討論焦點。

Angelababy早前在澳門拍攝節目被捕獲。（小紅書）

在拍攝節目試食中。（小紅書）

下身意外成焦點。（小紅書）

網民也大讚Angelababy：「顏值沒得說，側顏已經很美。」（小紅書）

網民紛紛留言直指：「沒有屁股」、「屁股去哪裡了」、「扁屁股」、「這後部也平得有點過份了吧」、「屁股扁得有點離譜」，覺得她的身材比例與過往印象有所落差。不過也有網民認為是褲子的剪裁問題，加上Angelababy過瘦所致，直言：「沒屁股也好看，喜歡這樣的身材」，其神顏更是沒得輸：「顏值沒得說，側顏已經很美。」

好性感。（楊穎微博圖片）

Angelababy皮膚白裡透紅。（楊穎工作室）

Angelababy依然少女味十足。（楊穎工作室）

Angelababy（IG@angelababyct）