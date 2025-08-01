定風波劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《定風波》陸劇有張雲霄、陳子豪、林男男、徐玉、唐昱作為編劇，趙錦燾為執導，由王星越、向涵之領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。王星越繼《墨雨雲間》「國公」蕭蘅人氣節節上升後，今部劇首次擔正男主角！搭檔憑《仙台有樹》大受好評的向涵之，一探詭秘陰險的古裝奇案！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

定风波官博@Weibo

《定風波》電視劇情大綱

大齊王朝中第一神探 蕭北冥（王星越 飾），在婚禮當日被陰謀所害，被誣指為凶狠的惡魔「夜煞」，背負弒師叛國的罪名，歷經無數艱險，在跳湖逃亡時背部遭受劍傷。為了替自己洗雪冤屈，三年後他重回京城，決心查明真相，並與師妹鍾雪漫（向涵之 飾）再度相逢，從最初爭鋒相對到並肩作戰，聯合一群志同道合的同伴，以命為餌深入險境，破解七宗詭譎奇案。從表面上獨立的離奇命案，到牽連眾多勢力的驚天陰謀，每宗案件都是精心設計的謎團，成為揭開最終真相「夜煞」的必經關卡。「夜煞」之名如夢魘，其神出鬼沒、手段殘忍的罪手法讓人膽寒，隨著深入調查，真相漸漸顯露，夜煞的真實身份及其背後與江湖勢力被逐一揭示，最終平息了大齊朝堂的風波，蕭北冥亦洗雪冤屈。

《定風波》播出時間｜最新追劇日曆

《定風波》電視劇幾時播? 《定風波》一共有36集，由愛奇藝播放，會員由8月1日開始每日更新2集。而非會員就每日更新1集。首日更新6集，非會員就更新2集。

《定風波》演員人物關係圖

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《定風波》演員

王星越 飾 蕭北冥

大齊王朝第一神探；大婚之日被誣陷做惡魔「夜煞」，後回到京城想洗清屈辱

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向涵之 飾 鐘雪漫

蕭北冥師妹；聰明果敢、身手了得，擁有出色的破案技巧與正義感，幫忙揭開冤案真相

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陳宥維 飾 風清濁

蕭北冥關鍵盟友；沉穩內斂，表面嬌羞，實則是江湖情報網的堂主

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張南 飾 霍黛蓉

變裝高手

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何洛洛 飾 童雙

擁有頂級易容術，武力高強

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鄧凱 飾 諸葛孔雲

傲嬌神捕，敵友難辨