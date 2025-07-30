譚輝智坦承有睇關嘉敏性感寫真照　激讚好正：隻狗喺度但我睇唔到

TVB舉辦的《中年好聲音》系列捧紅多位歌手，令他們人氣急升，演唱會開個不停。而即將在下月30日周吉佩、羅啟豪、黃劍文、譚輝智就會聯同谷婭溦一同在啟德體藝館舉行「四王一后，五聲激鬥」演唱會，今（30日）就舉行宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持。

《中年好聲音》多位人氣歌手將聯同谷婭溦開演唱會。（陳順禎攝）

而在是次演唱會中，他們每一個人都會代表一位「行星」，所以在接受訪問時，黃劍文就講解自己代表「木星」的由來，他表示：「我平時個人比較「木」啲，但木星個速度會快啲，咁其實我幾襯又心急，我個人有呢個特質。（你自己覺得定係人哋覺得？）係自己覺得，平時自己都幾「木」。」至於譚輝智就屬於「土星」，他自爆是由大會安排的。

譚輝智代表「土星」，黃劍文代表「木星」。（陳順禎攝）

當問到在是次演唱會中，最期待表演的項目是甚麼時，譚輝智就表示：「最期待梗係同溦溦合唱，全部都想同溦溦合唱。」續問到會不會有甚麼突破時，黃劍文就透露：「我自己揀solo嗰度，我希望觀眾睇到另外一面嘅我，其實都係跳唱 ，但我揀嗰首歌人哋應該估唔到我唱嘅歌。」相當神秘，他又揚言是次演唱會舞台是T字型設計，與觀眾有近距離接觸，大呼好期待。

黃劍文透露在演會中會唱跳。（陳順禎攝）

另外，當提到有沒有看到好朋友關嘉敏近日在社交平台上貼的性感照時，譚輝智二話不說：「我話冇都呃你啦！有嘅。（有咩感受？）隻狗喺度，但我睇唔到，我淨係睇到第二啲嘢，佢好性感，好正，個樣已經遠離咗我，已經唔似我，所以佢做返一個真正嘅女人，終於做返條女。」相當搞笑。

關嘉敏攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

譚輝智大讚關嘉敏好性感。（陳順禎攝）

最後，提到公公近日病情不穩一事，黃劍文就表示：「因為佢老人癡呆，其實之前已經住咗一排老人院，唔係好食到嘢。咁琴日突然間就要去醫院，因為醫生講廿四小時內可能會離開，所以屋企人就去見最後一面。但我哋都有心理準備，因為都老喇，同埋生活質素唔係好食到嘢，我覺得要都接受。」他強調雖然會不捨，但早有心理準備去面對，還透露公公給了他許多鼓勵：「我入行嘅時候佢就會同啲朋友介紹『我個歌手孫』，覺得係驕傲咁樣。」因為有家人的支持，所以他才繼續堅持做音樂。