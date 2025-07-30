林峯月餅廣告上演英雄救美　爆父女口味相似︰同佢一齊食會好開心

林峯早前以全球代言人身分拍攝今年的月餅廣告，與團隊帶觀眾穿梭香港大街小巷，及遊歷香港特色打卡點，以輕鬆活潑的方式演繹最地道的香港情懷。為了呈現獨有的港味中秋，製作團隊挑選具本地特色的場景進行拍攝：從聞名國際的半山行人扶手電梯 — 這個曾經出現在經典電影中、受遊客喜愛的打卡勝地，到充滿街頭藝術氣息的中環各個塗鴉牆，再到珍藏老香港回憶的懷舊古物店，每個場景都重現記憶中地道的中秋氛圍。拍攝時，林峯更與演員們即興互動，將街頭巷尾的生活氣息自然融入廣告故事，為廣告增添不少驚喜火花。

充滿人情味。

林峯自爆廿幾歲時試過自己一晚食了一個六黃蓮蓉月餅！

今次廣告拍攝特別採用了先進的綠幕技術，打造出開場時那一幕「英雄救美」場景。林峯親身演出，站在一個巨大的鉛球上進行拍攝，畫面既驚險又震撼。在後期製作時，團隊將綠幕背景轉換成具視覺衝擊的畫面，為廣告增添獨特質感與情感層次。林峯表示:「今次有戲中戲嘅橋段，亦加入綠幕技術拍攝手法，希望大家會感受到我哋嘅誠意，鍾意個廣告!」此外，團隊還精心安排了一場溫馨的傍晚燒烤戲份，女演員手捧傳統兔燈籠，與緊張刺激的英雄救美橋段形成鮮明對比。

廣告每個場景都重現記憶中地道的中秋氛圍。

林峯透露囡囡係食方面，口味跟他好似。

至於廣告中的壓軸場景，特別選在中環一間餐廳的天台精心搭建。製作團隊以多盞燈籠打造出濃郁的中秋氛圍，更運用泡泡機營造浪漫「飄雪」效果。當泡泡從天而降時，不僅讓林峯和在場的每一位驚喜連連，更吸引周邊市民駐足觀看，不少人都以為中環「下雪」了。在這個夢幻夜晚下，林峯與眾演員分享月餅的溫馨畫面，成為廣告中最動人的一刻。

林峯在廣告中不乏動作場面。

林峯更與演員們即興互動。

在拍攝休息時，林峯亦和大家分享趣事:「我真係好鍾意食蛋黃蓮蓉月餅，所以廿幾歲時試過自己一晚食了一個六黃蓮蓉月餅！不過而家人大咗會想同屋企人分享！好似我囡囡係食方面同我好似，都鍾意食蛋黃同流心奶黃月餅，所以同佢一齊食會好開心！另外，我哋仲好鍾意傳統雙黃白蓮蓉同榴槤月餅！」

今次廣告拍攝特別採用了先進的綠幕技術，打造出開場時那一幕「英雄救美」場景。林峯親身演出，站在一個巨大的鉛球上進行拍攝，畫面既驚險又震撼。