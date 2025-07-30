谷婭溦孖《中聲》人氣歌手開唱　堅拒性感演出：我同性感冇關係

憑TVB舉辦的真人騷節目《中年好聲音》彈起的周吉佩、羅啟豪、黃劍文、譚輝智，即將會聯同谷婭溦在下月30日於啟德體藝館舉行「四王一后，五聲激鬥」演唱會，今（30日）就舉行宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持，現場歡呼聲不斷，場面熱鬧。

《中年好聲音》多位人氣歌手即將聯同谷婭溦一起開演唱會。（陳順禎攝）

而在是次演唱會中，他們各自代表一顆「行星」，會依照該「行星」的特質，精心設計許多表演帶給觀眾。而在接受訪問時，提到代表「火星」的谷婭溦，性格上是不是很「火辣」的時候，她就表示：「我做導師嘅時候係比較「辣」啲，因為我有要求。如果我喺生活上面我就冇乜所謂，我係好唔「辣」嘅。」續問到會不會在演唱會上有性感演出時，她就二話不說：「因為其實我本身自己私底下係一個完全同性感冇關係嘅人，我人生當中唔會有呢個可能。」相當堅定。

谷婭溦表示不會作性感演出。（陳順禎攝）

現場大玩遊戲。（陳順禎攝）

另外，提到《中年好聲音4》現正如火如荼進行海外賽區海選中，意味着有更多新人加入公司，問到怕不怕會被分薄資源時，羅啟豪就表示：「我唔會話驚，但都係自己做返自己嘅本分，努力做新歌，身為一個歌手都係希望可以多啲歌，儲多啲歌就可以繼續希望多啲機會。」而在旁的周吉佩就揚言：「其實真係唔係驚唔驚，係冇得驚呀！」