真相猜情尋｜八仙嶺山火調查主席重返現場　揭現場燒剩一物

《真相猜‧情‧尋》本周播映完畢，最後一個探討個案為「八仙嶺山火之謎」。29年前（1996年2月10日）八仙嶺發生嚴重山火，造成5死13傷，死者括馬鞍山馮堯敬紀念中學2名老師及3名學生。死因庭雖然裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。

最後兩集《真相猜‧情‧尋》，而最後一個探討個案為「八仙嶺山火之謎」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

29年前（1996年2月10日）八仙嶺發生嚴重山火，造成5死13傷。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

29年前（1996年2月10日）八仙嶺發生嚴重山火，造成5死13傷。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

死因庭雖然裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

節目組曝光了當年學生受訪的片段，一名學生指：「見到有人喺度食煙，食食吓啲風好大，吹到成個山都係火。」為還原當年的真相，更找來時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問，郭晶強表示對山火記憶猶新，因為當年他為調查而反覆多次登山。

節目組曝光了當年學生受訪的片段。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

為還原當年的真相，更找來時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

為還原當年的真相，更找來時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

郭晶強表示對山火記憶猶新，因為當年他為調查而反覆多次登山。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

方東昇團隊與郭晶強於「山火29周年紀念日」當日一同登山，試圖還原當年學生登山路線，但因為山路太陡峭，而他們又不是專業登山者而放棄，決定從另一條路登山。重返八仙嶺，郭晶強分析當日師生抄小徑的風險，當年師生去到小平原稍作休息後又再次登山，但因為由小平原上馬騮崖接近是90度直角，因此而阻礙了逃生的速度，而且師生接近50人，所以隊頭已經登上馬騮崖時，隊尾的師生還在小平原。當時是有學生登上馬騮崖後，發現小平原已經著火，火勢其後一發不可收拾，爬不到馬騮崖陡峭的山坡的學生就選擇走去另一條路。

方東昇團隊與郭晶強於「山火29周年紀念日」當日一同登山。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

方東昇團隊試圖還原當年學生登山路線，但因為山路太陡峭，而他們又不是專業登山者而放棄，決定從另一條路登山。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

郭晶強分析當日師生抄小徑的風險，當年師生去到小平原稍作休息後又再次登山，但因為由小平原上馬騮崖接近是90度直角，因此而阻礙了逃生的速度，而且師生接近50人，所以隊頭已經登上馬騮崖時，隊尾的師生還在小平原。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

郭晶強分析當日師生抄小徑的風險，當年師生去到小平原稍作休息後又再次登山，但因為由小平原上馬騮崖接近是90度直角，因此而阻礙了逃生的速度，而且師生接近50人，所以隊頭已經登上馬騮崖時，隊尾的師生還在小平原。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

學校方面則有不同的說法，校長許永豪表示：「政府設定嘅山路嚟，上山頂啲路都係舖好晒嘅，所以講難度嚟講係冇嗰個難度嘅。」但死者家長則認為如果跟隨當日學校所定的路線就可以免卻今次的意外。

學校方面則有不同的說法。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

死者家長則認為如果跟隨當日學校所定的路線就可以免卻今次的意外。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

郭晶強還透露當年在現場拾獲一個內藏香煙的腰包：「我哋喺現場搵到個腰包，腰包又唔屬於任何一個學生或老師，腰包入面係有煙仔、打火機嗰啲。」所以不排除當年吸煙的人不止一個人。結果發現媒體的訪問中有一位姓譚的行山人士，於是相信他就是發生山火後第一個到達現場的人。當日的訪問中，這位名為譚加發的行山人士表示：「前面三個輕傷，後面一個燒得好重傷，跟住我同佢落咗去一處平地，冇咁大火，另外我後面又有一堆行山嘅人，我哋咪一齊搵到消防員上去救佢哋。」

郭晶強還透露當年在現場拾獲一個內藏香煙的腰包。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

郭晶強還透露當年在現場拾獲一個內藏香煙的腰包。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

結果發現媒體的訪問中有一位姓譚的行山人士，於是相信他就是發生山火後第一個到達現場的人。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

當日的訪問中，這位名為譚加發的行山人士是發生山火後第一個到達現場的人。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

郭晶強請幫忙救人的譚加發與他聯絡，譚加發向郭晶強指「我就係嗰個人」，譚加發原來不止是目擊者，原來更是腰包的主人。郭晶強指雖然譚加發就是腰包的主人，裡面有香煙，但譚加發是有一個小鐵盒裝起抽完煙的煙頭，同時因為譚加發是發生山火後才到達現場，所以被排除他是縱火者。雖然調查報告中有同學指見到有四名同學當日有抽煙，但就未能確定到底是哪一位，以致起火原因繼續不明。

郭晶強請幫忙救人的譚加發與他聯絡，譚加發向郭晶強指「我就係嗰個人」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

譚加發原來不止是目擊者，原來更是腰包的主人。(《真相猜‧情‧尋》截圖)