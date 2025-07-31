夏韶聲開心跟師父竹田和夫綵排　港式美食雞尾包蛋撻萬歲慰勞團隊

「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny Summer）將於2025年8月2-3日，假紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會，Danny更邀請了師父竹田和夫和樂隊Super Band同台演出。Danny籌備《LAST SUMMER》演唱會這段日子，除了早前抽空到書展為繪畫的《天眼》漫晝特別紀念版舉行簽名會，其餘時間都忙於練習和宣傳，更因練結他過度令左手痛到要貼上膏藥，兼腰骨舊患復發。

Danny還有幾天就在紅館舉行《Last Summer》演唱會，心情興奮。(公關提供)

Danny開心跟師父竹田和夫，相隔16年再有機會同台演出。(公關提供)

帶送贈結他與師父綵排

《LAST SUMMER》演唱會將於本周末開鑼，Danny這天聯同出任嘉賓的師父竹田和夫和樂隊Super Band進行綵排，「好開心再見到師父竹田和夫，佢尋日先至到埗，我哋有10幾年冇見，對上一次見面，已經係2009年《諳》喺紅館嘅演唱會，大家當時都有同台演出。」這天Danny跟師父竹田和夫在現場綵排歌曲《New York Woman》，兩師徒難得聚首合唱夾band，玩得相當開心，「今日我帶咗師父竹田和夫30年前送畀我嘅結他綵排，呢支結他係結他製造商專登做畀師父，而師父1993年送給我時，仲搵咗我師公B.B. King親筆簽咗名，師公都已經走咗，所以世上是獨一無二。」

Danny跟師父竹田和夫在現場綵排歌曲《New York Woman》。(公關提供)

Danny跟師父竹田和夫在現場綵排歌曲《New York Woman》。(公關提供)

Danny向師父竹田和夫推介地道美食雞尾包和蛋撻。(公關提供)

推介至愛雞尾包給師父

為了慰勞師父竹田和夫、樂隊Super Band和團隊，Danny專登「萬歲」雞尾包和蛋撻，「大家排練得咁辛苦，梗係要畀時間大家休息吓，食吓下午茶，所以我專登買咗香港地道美食慰勞吓大家，我本身好鍾意食雞尾包，當然要介紹埋畀師父竹田和夫食啦！」還有幾天就舉行《Last Summer》演唱會，Danny表示心情既緊張又興奮，「始終係紅館開騷當然會有緊張，但係知道就快可以同歌迷見面，心情又好興奮，8月2日大家紅館見啦！」

Danny向師父竹田和夫推介地道美食雞尾包和蛋撻。(公關提供)

Danny跟日本著名女鼓手Kawaguchi Senri合作愉快。(公關提供)