冷血主人嫌費用貴棄救毛孩致死惹公憤　AK、Tyson Yoshi感心酸

流浪動物組織「毛守救援」（毛守）昨日（30日）發布了兩段影片，片中講述狗狗「毛毛」身體狀況危機，主人在毛守義工們協助下，帶毛毛去到24小時動物診所，醫生表示急救的話就需要立即做手術。不過主人聽到費用後立即拒絕，直言負擔不起，擾攘一段時間後，毛守創辦人Kent著對方簽下放棄毛毛的證明書，他將會負責所有救毛毛的費用。雖然醫生盡力搶救，可惜毛毛最後返魂乏術。片段曝光後引起極大迴響，有大批網民及藝人包括Tyson Yoshi、AK等都有留言關注事件。

主人在毛守義工們協助下帶毛毛去到24小時動物診所。（IG圖片）

主人在毛守義工們協助下帶毛毛去到24小時動物診所。（IG圖片）

橙色上衣的主人在毛守義工協助下到達診所，醫生解釋手術費用需要數萬元，主人聞言後表示：「唔使喇咁樣，唔好搞，頂唔順。」醫生繼續解釋，如果不做手術就需要人道毀滅，費用需要2000元。主人立即指要帶走毛毛，更向毛守創辦人Kent說：「你唔係強逼我要就佢㗎嘛。」擾攘個多小時後，Kent報警處理，在警察到達現場後主人簽下放棄毛毛的證明書後，確保不用復出一分一毫及負上任何責任後頭也不回地離開。但毛毛卻以僅餘的氣力尋找主人的身影。

主人聽到費用昂貴，立即表示「唔使喇咁樣，唔好搞，頂唔順。」（IG圖片）

主人聽到費用昂貴，立即表示「唔使喇咁樣，唔好搞，頂唔順。」（IG圖片）

醫生強烈不建議主人將毛毛帶走。（IG圖片）

主人堅持不為毛毛做手術。（IG圖片）

並表示：「你唔係強逼我要就佢㗎嘛。」（IG圖片）

擾攘個多小時後，Kent報警處理，在警察到達現場後主人簽下放棄毛毛的證明書後，確保不用復出一分一毫及負上任何責任後頭也不回地離開。（IG圖片）

片段曝光後，有網民分享另一段較早前的片段，還原整個過程。片中看到主人將情況危急的毛毛放在手推車上不懂如何處理，有街坊就致電毛守幫忙。義工到場後，義工向主任講解處理情況，主人只說了一句：「你索性同我車佢去人道毀滅算啦。」主人起初並不是不想救毛毛，但由於毛毛年事已高，加上怕負擔不起費用，在義工講解後才同意將毛毛送去診所。

有網民分享另一段較早前的片段，還原整個過程。（IG圖片）

主人起初並不是不想救毛毛，但由於毛毛年事已高，加上怕負擔不起費用，在義工講解後才同意將毛毛送去診所。（IG圖片）

有大批網民看到片段後都忍不住大鬧主人，更表示不理解為何毛將毛毛由細養到大都可以冷血處理：「好心痛。。2000都唔願意俾咪搵人籌囉？冷血到咁，人渣」、「睇到勁嬲」、「可唔可以立例唔好再比呢啲X街養任何動物」、「一開頭又話心痛，最尾又頭也不回，諗唔明。。。」、「毛RIP，睇完好嬲，毛毛好可憐，受好多苦，呢個主人等天收」、「生命嚟㗎 他朝君體也相同」。另外，AK亦有留言：「它不配🐶的愛😞」，Tyson Yoshi則表示：「心酸」，而前商台DJ麻利亦憤怒指：「最嬲係佢嘅聲氣係覺得毛守迫佢出嚟然後要佢花錢。」

Tyson Yoshi表示：「心酸」。（threads）