《解憂雜貨店》導演隔8年後爆內幕　開名批評男偶像被鬧惹熱議

內地導演韓杰近日出席公開活動時，提到過去與人氣男星王俊凱在電影《解憂雜貨店》的合作經驗，沒想到卻語出驚人，直指對方只僅給兩周檔期拍攝，並且非天天到場還需提前作預約等，言語中似乎對對方的工作表現頗有微詞，事件引起不少關注。

《解憂雜貨店》在2017年上映。（《解憂雜貨店》微博圖片）

電影《解憂雜貨店》在2017年上映，由三位人氣明星王俊凱、迪麗熱巴及董子健主演。而身為該電影的導演韓杰在近日出席活動時，就提起在合作過程中遇到的「遺憾」事情，他就提到主角之一的王俊凱：「演員給的時間也短，所以裡面是有遺憾的，譬如王俊凱給我的時間就很短，就兩周，兩周還不是天天來，兩周是我們要提前預約，約到哪天就他時間，所以就產生一種遺憾。」

導演韓杰（右）提起與王俊凱在電影《解憂雜貨店》的合作經驗。（微博圖片）

他還提到王俊凱在拍攝該電影時，還自帶表演老師，導致在演戲的處理上和導演缺乏了有效的溝通：「所以我覺得就是不但沒有時間，而且在表演的處理問題上，反而各找各的。我是渴望說，咱們是不是可以好好聊聊。」還公開表示對方的生活相對單調，在路演的時候他偶爾消遣打遊戲、看訊息，未能完全打開他的心門，明顯地大家的互動並不深。

導演韓杰表示，王俊凱只僅給兩周檔期拍攝。（《解憂雜貨店》微博圖片）

導演韓杰的言論被指似乎對王俊凱略帶不滿。（《解憂雜貨店》微博圖片）

然而，韓杰的這一番言論被網民解讀為對王俊凱的工作表現似乎頗有微詞，帶有一點不滿的聲音。但有網民就挖出他在早期宣傳該電影時的言論，對王俊凱有讚無彈：「他給我的印象非常好，他是一個對業務尊重，對導演尊重，對電影充滿期待，所以我們合作當中非常融洽。」還激讚他在陽台上的一場爆發戲，甚至面對粉絲詢問他表現如何時，他就表示：「好到我捨不得批評他。」等等，但近日的言論與早期的說話明顯前後反覆帶有矛盾，所以不少網民都質疑他的說話的可信度，甚至懷疑他其實是在蹭王俊凱的熱度。

電影《解憂雜貨店》是改編自日本小說家東野圭吾的長篇懸疑小說《解憂雜貨店》。（《解憂雜貨店》微博圖片）