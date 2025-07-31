虎媽前港姐棄私小學位被寸　返兩間幼稚園面試時一舉動被批造作

前港姐現年38歲的李天縱（Lena），2018年與內地導演唐寅結婚後誕下女兒Amber，培養女兒成材不遺餘力，上無數補習班更同時就讀2間幼稚園。今年9月升讀K3的Amber近日忙於到小學面試。李天縱日前透露女兒已有小學錄取但隨即「放位」，更因一舉動被狠批造作。



李天縱是2011年落選港姐出身，之後加入TVB。（IG@lenali0310）

李天縱對囡囡Amber期望甚高，從小培養語文能力。（李天縱小紅書）

李天縱買七人車請高學歷司機接送愛女。（小紅書照片）

李天縱囡囡每日返2間幼稚園。（小紅書照片）

為培養女兒成材李天縱出盡心力，K2起安排女兒在九龍塘上兩間幼稚園，上午到有「男拔、女拔搖籃」之稱的神幼基督堂幼稚園（CCKG），下午再到券幼創價幼稚園上學，吃飯午睡甚至上洗手間都在七人車內進行，一日返兩間幼稚園被批評是「虎媽」、「怪獸家長」。

李天縱女兒就讀神幼CCKG及著名券校創價幼稚園。（小紅書圖片）

李天縱女兒就讀神幼CCKG及著名券校創價幼稚園。（小紅書圖片）

李天縱女兒就讀神幼CCKG及著名券校創價幼稚園。（小紅書圖片）

李天縱女兒就讀神幼CCKG及著名券校創價幼稚園。（小紅書圖片）

李天縱近日與女兒忙完到不同小學面試，在小紅書透露已有小學錄取女兒，不過她卻選擇放棄該小學學位：「考小漫漫長路/第一間已放，「音小」（國際基督教優質音樂中學暨小學），沒有留位，以（已）放，留給有緣人#新旅程開始 #走好成長的每一小步 #人生新旅程」，再度惹來網民熱議。網民直斥：「唔鍾意，又去in？」、「不怕之後沒其他offer嗎？」有心水清的網民發現，上午讀神校CCKG下午創價讀書的Amber，在星期五下午4時多面試卻穿上CCKG的校服去面試，令網民批評這做法造作：「點解仲要著住套CCKG校服呢？一早放左（咗）學，係（喺）車度唔換衫？ 一係著創價校服嘛！」

李天縱女兒AMBER身穿CCKG校服到音小面試。（小紅書圖片）

李天縱女兒AMBER身穿CCKG校服到音小面試。（小紅書圖片）

李天縱女兒AMBER身穿CCKG校服到音小面試。（小紅書圖片）

李天縱女兒AMBER身穿CCKG校服到音小面試。（小紅書圖片）