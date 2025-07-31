騰訊內部消息流出長劇減產1年推40部　20%資源轉推微短劇設獎金

近年TVB不時播出內地劇，像《繁花》、《慶餘年》等火紅劇集，就大受香港觀眾歡迎，掀起一片煲劇熱潮。但昔日動輒7、80集的長劇，近年已轉向至40集以下，近日網上流傳騰訊視頻打算向長劇開刀，除了集數大幅減少，一年僅上線40部劇，且版權劇不超過5部，而減省出來的資源，全力支持短劇製作。

《慶餘年》大受歡迎。（劇照）

《繁花》只得30集。（劇照）

騰訊線上視頻副總裁王娟，曾表示昔日的長劇投資，有10至20%屬於低效投入，而未來這些資金將轉移至短劇開發。言猶在耳，近日網上已流出騰訊視頻的內部消息，向長劇集製作開刀，將長劇集數量大幅減少，像早前《漫長的季節》就只得12集。一年僅上線40部劇，且版權劇不超過5部。除此之外，會推行降低一口價、後驗機制等措施，並強調劇本、IP、演員等方面的品質，20場戲的演員，要有選角書面紀錄，平台要有份參與。在A+或S級作品才會投放資源，昔日有6集劇本已經開劇，現在需要全部劇本有齊，才會邀請演員出席會議。

近年騰訊推出了不少劇集。（劇照）

10至20%是低效投入。（劇照）

除此之外，騰訊視頻對微短劇創作，加設獎勵機制，保底稿費可達12萬元，單劇本最高可獲獎勵22萬元。公司會對劇本進行評級，若作品播出後有效播放量達標，能獲取額外獎勵。像網上熱播的微短劇《招惹》，由曾慶傑執導，李沐宸、趙弈欽領銜主演，累計分賬就達1000萬，令不少製作公司爭相創作微短劇，亦是全國劇集的大勢所趨。

微短劇興起，騰訊設獎金鼓勵創作。（劇照）

內地消息指向長劇開刀。（網上圖片）