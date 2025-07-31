BL神劇《逆愛》田栩寧上演蒙眼脫光露骨床戲　水中激吻衝擊視覺

年度最紅BL陸劇《逆愛》上架以來熱度持續飆升，不但帶挈兩位男主田栩寧、梓渝逆襲翻紅，更成為全球腐男腐女必追神作。劇中不乏大尺度名場面，現在帶你回顧那些讓人血脈擴張的經典時刻，深入瞭解這部現象級BL神劇的魅力所在！

年度最紅BL陸劇《逆愛》。

1. 復仇變真愛 尺度突破天花板

改編自柴雞蛋的小說，《逆襲》講述窮小子吳所畏（梓渝飾）得悉前女友岳悅劈腿富二代池騁（田栩寧飾）後，憤而決定報復，他誓要把池騁追到手再甩掉！沒想到撩著撩著，兩人漸漸淪陷，吳所畏更從此被「拗攣」，展開一段禁忌戀情。

其中「電愛調情」講述池騁故意錄製一段性感語音發給吳所畏，內容充滿挑逗：「你就是個禍害，你自己心裡頭沒數？」使吳所畏聽得面紅耳赤，該片段也在社交媒體瘋傳，單日觀看次數突破百萬！隨著劇情發展，《逆愛》情節愈見大尺度，吳池CP在第十二集還上演露骨床戲，吳所畏先被黑布蒙眼、二人從親吻到脫到清光，池騁還要求對方直呼自己老公，意識相當大膽！而在第十三集中，吳池CP到泳池約會，兩人不但上演鴛鴦戲水，期後更在水中激吻，視覺衝擊太強，讓不少網友激動表示：「看得我心跳加速」、「這吻戲免費能看嗎？」

鴛鴦戲水。

2. 梓渝田栩寧人氣急升

「2025年最強BL搭檔」梓渝和田栩寧從敵對到曖昧的互動感情十足，觀眾普遍認為田栩寧190cm的身高與霸總氣場相符，加上梓渝自帶呆萌花美男形象，形成強烈的反差萌，讓網民瘋狂嗒糖；兩位主演亦熱度急升，梓渝在機場遭到大規模圍堵，其個人微博更在一周內暴漲99萬粉絲，人氣堪比一線頂流！近日兩人也在訪問分享首次看到劇本的反應，田栩寧直言看到目定口呆：「太刺激了，我沒經歷過，所以不敢想像！」梓渝則憶述：「當時我在機場，我在飛機上看劇本的，看的時候就（瞪大雙眼），這麼早就親啊？不拉扯一下嗎？」

錫！

3. 副CP「姜小帥×郭城宇」高冷醫生vs壞男孩

除了主CP外，副線姜小帥（劉軒丞飾）與郭城宇（展軒飾）的甜蜜互動也備受觀眾關注！在最新一集中，終於揭開了姜小帥封閉內心的秘密，原來他曾經被渣男前男友設局，使他誤以為被人輪流欺負，不僅想過自我了結，更自悲不已；郭城宇得悉後心痛萬分，因此主動為他報復前男友，讓小帥漸生好感，粉絲紛紛敲碗後續發展，期待小帥能夠揮別渣男陰影收獲真愛。

劇中不乏大尺度名場面。

4. 停播後強勢回歸

早前《逆愛》突然停播，令劇迷非常心急，當宣布復播後官方貼文瞬間衝破10萬讚，觀眾也紛紛激動留言：「精神食糧回來了」、「真的值得等待」！就連香港也有不少群組討論劇情，個個都話跟以前所追的BL劇十分不同，在Facebook的BL劇討論區，有網民大讚「原來有ex來ex去的關係，沒關係全部都好看」。

《逆愛》將於八月底迎來大結局，粉絲最關心的莫過於吳所畏能否坦然接受自己的感情？池騁舊愛人回歸又會引發何等風波？讓我們繼續鎖定後續發展！