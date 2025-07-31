何猷君私生子傳聞被翻炒　被指與何超欣太親密嬲爆斥：請放尊重點

已故賭王何鴻燊兒子何猷君一向是謙謙君子，但近日對於網上再度翻炒其有私生子傳聞，甚至暗示與妹妹何超欣都被傳過分親密，令何猷君罕有在微博動怒直斥：「請放尊重點。」



何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（資料圖片）

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。(微博圖片)

奚夢瑤與何超欣兩姑嫂感情相當好。 （IG：@mingxi11）

奚夢瑤與何超欣。 （IG：@mingxi11）

何猷君曾與組合By2妹妹Yumi（白緯玲）拍拖，及後曾傳出YUMI曾為何猷君誕下私生子，當時何猷君已否認但傳聞近日再次被翻炒。另近日「何猷君 骨科」成為小紅書熱搜關鍵字，「骨科」是網絡流行用語，意指有關兄妹戀的傳聞，後來引申為指代有血緣關係的兄妹或姐弟戀。

何猷君曾與組合By2妹妹Yumi（白緯玲）拍拖，及後曾傳出YUMI曾為何猷君誕下私生子。（微博圖片）

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（資料圖片）

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（資料圖片）

眾所周指何猷君自小是「妹控」，十分疼愛妹妹何超欣，連帶太太奚夢瑤與超欣都感情深厚。離譜傳聞終令何猷君「破防」怒斥：「大家別問我發生甚麼事了，這瓜連我都不懂啊！先是說我和其他女性有小孩，這個我19年就闢謠過──沒有小孩！又說是跟雙胞胎姊妹都談過，我就看懵了。再後來造謠我自己妹妹，竟然還有人幫忙圓，是因為一起被綁架了。哇，大家的想像力太豐富了，下一步該不會是跟金字塔裏的外星人交往了吧。本來覺得假成這樣的事沒必要說話的，為了其他被造謠的當事人，還是得鄭重聲明一下，都是假的假的假的！另外，不要看見女性和誰合張影就開始聯想戀愛偷情生孩子，請放尊重點。」

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（微博圖片）

何猷君奚夢瑤都相當疼惜何超欣。（微博圖片）

何猷君奚夢瑤都相當疼惜何超欣。（微博圖片）