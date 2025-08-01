前TVB花弗小生街頭拍片網民認不出　曾參演神劇被嘲沒絲毫存在感

現年60歲的郭政鴻，自2015年離巢TVB後積極在內地發展，除了接拍劇集、參與商演登台外，更進軍直播帶貨及經營社交平台，頻頻吸金。雖然入行多年始終未能大紅大紫，但過去在TVB多套劇集中的演出，仍為他累積了一定的知名度。不過日前在網上卻發生尷尬一幕，郭政鴻現身澳門拍片，有網民拍下照片後分享到網上問「哪位TVB演員呀」，這句說話意外引起熱議。

郭政鴻近年主力在內地發展。（微博@郭政鴻）

郭政鴻現時積極經營社交平台。（小紅書截圖）

內地登台密密賺。（影片截圖）

近日，有網民在社交平台分享相片，並問道：「今天在大三巴遇到的，這是哪位TVB演員呀！有認識的嗎？」帖文隨即引起網民熱議，有人回覆博主相中網民所指的「哪位TVB演員」正是郭政鴻，並列出其多套代表作，包括神劇《大時代》，劇中他飾演丁利蟹，但有網民卻反問：「有他嗎？」又言：「感覺沒什麼存在感」、「沒有絲毫存在感」。

近日有網民在澳門偶遇郭政鴻，一句「哪位TVB演員呀」意外引起熱議。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

郭政鴻在神劇《大時代》飾演「丁利蟹」。（《大時代》劇照）

郭政鴻被嘲在《大時代》沒絲毫存在感。（《大時代》截圖）

早前五人的合體引發劇迷的回憶殺。（VCG）

不過幸好的是，更多網民還是能講出郭政鴻多個令人印象深刻的角色，如：《西遊記（貳）》的通臂猿猴、《古靈精探》系列的正義哥、《雷霆掃毒》的阿鬼等，還大讚他年屆60歲，看上去還非常年輕，成功化解尷尬言論。

郭政鴻在《西遊記（貳）》飾演的通臂猿猴，入型入格。（《西遊記（貳）》截圖）

《古靈精探》系列的正義哥都是郭政鴻的代表作。（《古靈精探B》截圖）

陳法拉2006年拍《師奶兵團》穿三點式，被郭政鴻推油而一推成名！（電視截圖）

郭政鴻自幼習武，有「南拳王」之稱，他在正式入行前曾擔任龍虎武師，高峰期月入3萬，其後加入TVB藝訓班後開始演員工作，曾參演《尋秦記》、《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《古靈精探》系列、《桌球天王》及《雷霆掃毒》等，雖大多擔任配角，但憑紮實的演技令人留下深刻印象。而郭政鴻的情史也相當「精彩」，他在2007年因與滕麗名合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》傳出緋聞，兩人發展了近兩年的地下情，但2009年男方被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象受挫，甚至被冠上「渣男」之名。

郭政鴻在2007年因與滕麗名合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》傳出緋聞。（劇集截圖）

郭政鴻曾於2009年被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。。（資料圖片）

豪宅露台。（微博@郭政鴻）

2011年郭政鴻與第二任太太結婚，並育有兩女，為給家人更好生活，他在2015年離巢後轉戰內地，密密接Job搵銀養家，並豪擲1,180萬買入高層連天台特色單位。郭政鴻近年成功洗底做「慈父」，不時曬出與兩位女兒的合照，可見兩位千金愈大愈靚女，長得亭亭玉立，長相標緻甜美，不少網民都大讚指兩人都可以考慮參選港姐。

郭政鴻近年成功洗底變「慈父」。（微博圖片）

郭政鴻的女兒都長大了。(抖音)

網民大讚可考慮參加香港小姐。(抖音)