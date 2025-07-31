《宮心計》童星爆8歲被李麗麗片場真摑面爆喊　親解6位數片酬之謎

童星出身的劍擊運動員吳諾弘，近日頻頻在自己的YouTube頻道「NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘」與其他童星拍片，之前已邀請過莫凱謙、莊錠欣做嘉賓，而最新一集他就請到在《宮心計》合作過的陳詩慧。



吳諾弘的YouTube節目，最新一集他就請到在《宮心計》合作過的陳詩慧。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

陳詩慧當年在《宮心計》飾演「小三好」，即童年的佘詩曼，拍喊戲收放自如，如今她已經大個女，相隔17年後與吳諾弘再碰面，邊坐摩天輪邊分享拍戲趣事。她指《宮》是自己第一套劇，因為家姐都是童星，兒時被星探發掘，所以自己都跟去片場，後來劇組叫她也一起拍，於是便3歲便入行拍第一個奶粉廣告了。她記得自己在《宮》劇有幕戲被李麗麗掌摑，首次拍這類戲不知道會否真打，結果對方是真摑，「一下冚落嚟」，陳詩慧說自己當場痛到喊，戲中的眼淚全都是真的。而到電影《男兒本色》，拍攝前其他小演員都有哭，只有她因為有家姐陪住所以冇喊，導演問「你做咩唔喊呀？」結果卻因而被揀選與房祖名拍對手戲。

陳詩慧當年在《宮心計》飾演「小三好」，即童年的佘詩曼。（微博@陳詩慧）

陳詩慧兩年前在理大的Social Design畢業。（IG@shannonmoonmoon）

轉眼間陳詩慧已大個女，更愈來愈靚。（IG@shannonmoonmoon）

「小王爺」吳諾弘與「小三好」陳詩慧在《宮心計》有兩場對手戲。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

陳詩慧在《宮》劇有一幕戲被李麗麗掌摑，首次拍這類戲不知道會否真打，結果對方是真摑，「一下冚落嚟」，她說自己當場痛到喊，戲中的眼淚全都是真的。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

而到電影《男兒本色》，拍攝前其他小演員都有哭，只有她因為有家姐陪住所以冇喊，陳木勝導演問「你做咩唔喊呀？」結果卻因而被揀選與房祖名拍對手戲。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

陳木勝導演逝世後，陳詩慧曾撰長文悼念，並感謝對方。（IG@shannonmoonmoon）

吳諾弘又問陳詩慧，有報道指她當年做童星拍一套戲酬勞高達6位數，她回應：「假到不堪！喺我視角就係媽咪同我講你要拍一套戲，要去國外拍，因為要休學兩個月，所以你再諗吓拍唔拍啦。我都未決定嘅時候，學校啲老師已經同我講，詩慧你要認真啲讀書、學業要緊，點知隔一陣就已經冇咗呢回事，傾都未傾好，酬勞都未出現就已經拒絕咗。」

有報道指她當年做童星拍一套戲酬勞高達6位數，她回應：「假到不堪！」（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

陳詩慧直認還有戲癮，讀書時都有在學生作品做演員、導演，更攞過「最佳女主角」獎，吳諾弘指現時有很多途徑讓人見到自己，她指自己有心無力，不太擅長經營社交媒體，剪片又慢，她又坦言：「好多時都係好想做，但一早就會怕嗰啲人，尤其是我成日覺得我拍返片，好似成日title都要標籤自己係一個童星，我唔想成日掛住呢一個tag。」吳諾弘說自己也身同感受，即使做了劍擊運動員，但外界總是會寫「童星吳諾弘參加奧運…...」他後來已看化，覺得自己不能控制別人如何認識自己，但童星經歷和身份都有帶來正面影響，所以他支持陳詩慧盡情表現真實的自己。

二人坐摩天輪前，突然被當作情侶般影合照，他們一臉尷尬。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

陳詩慧直認還有戲癮，讀書時都有在學生作品做演員、導演，更攞過「最佳女主角」獎，但她既想拍戲，又不想被掛住「童星」標籤。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

陳詩慧直言：「我唔想成日掛住呢一個tag。」（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

雖然對於被貼上「童星」標籤會在意，不過當吳諾弘談起陳詩慧過往曾因自爆感情生活、初吻等見報，且傳媒用字較大膽，陳詩慧就相當豁達：「嗰啲都係我自己喺IG share出嚟嘅內容，而且我覺得我又public我IG，就預咗有人睇。佢哋出咗我都唔知，有啲人share畀我睇。都係嗰句啦，如果佢喺公眾地方偷拍我，咁我可能就會介意，但係因為佢直接link我已經post咗出嚟嘅嘢，所以我覺得冇問題啦。」而她也表示，可能是童星身份的緣故，令她比同齡人成熟。

陳詩慧過往曾因自爆感情生活、初吻等見報，且傳媒用字較大膽，但她的回應非常豁達。（YouTube@NG LOK WANG LAWRENCE 吳諾弘）

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