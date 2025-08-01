林愷鈴喜見龔慈恩血拼勾童年回憶　母女檔推介澳門景點美食

薛家燕、龔慈恩、林愷鈴（Ashley）近日接受澳門特別行政區政府旅遊局邀請首度合作，化身三代同堂拍攝四集短劇，並以故事形式介紹澳門名勝及旅遊熱點，戲裏戲外同是母女關係的龔慈恩與林愷鈴，第一次演對手戲，兩人感覺自然，林愷鈴更笑言過程十足拍攝紀錄片。

薛家燕、龔慈恩、林愷鈴（Ashley）化身三代同堂拍攝四集短劇。

龔慈恩透露之前曾與女兒合作拍廣告，電影、電視上的合作則屬第一次。問到是否擔心給女兒壓力？龔慈恩指：「咁要問個女先知。其實我好錫佢，錫個女多過自己，所以要求會不自覺高咗，但呢個年代可能唔咁適合，而家個女好成熟、係有能力嘅個體，所以有時我過分咗，我都會同佢道歉。」戲中龔慈恩是位嚴厲媽媽，不過現實中她與女兒的關係更像是朋友，由於彼此工作繁忙，她們都想抽空多加溝通，享受開心親子時光。

龔慈恩透露之前曾與女兒合作拍廣告，電影、電視上的合作則屬第一次。

做媽寶唔使帶腦

說到難忘場口，龔慈恩反而覺得澳門的動人景色及美食叫她難忘，更勾起她入行回憶：「澳門係我由細玩到大嘅地方，好鍾意呢度，既有新玩意，亦有懷舊地方，感覺好舒服，同埋我拍劇、拍電影第一次做女主角，都係喺澳門拍攝，所以澳門呢個地方對我嚟講特別有深厚感情。」提起跟家燕姐首度合作，龔慈恩笑言難忘對方滿滿正能量：「家燕姐嘅活力比大家都好，係一位好好嘅學習對象。記得家燕姐演嘅一場粵曲戲，見到佢光芒四射，好想跟佢學習！」

龔慈恩覺得澳門的動人景色及美食叫她難忘。

林愷鈴就坦言與媽媽鬥戲沒半點壓力：「平時我哋都好似朋友咁，鍾意發掘新地方飲咖啡同掃貨，所以拍攝過程好似拍紀錄片咁，拍得好開心。仲有，同媽媽出trip，生活上可以唔使帶腦，有媽咪照顧，所以有媽咪嘅小朋友真係好幸福，我好似變番小朋友咁。」說到拍攝難忘場口，林愷鈴透露一次在澳門拍攝期間下大雨，媽媽雨中拿着一袋二袋戰利品迎面跑來的一幕，令她勾起童年回憶：「有啲似平時佢去旅行，風雨不改、天不怕地不怕，玩到盡興嘅感覺，童年時，媽咪成日帶我哋周圍闖。」

林愷鈴坦言與媽媽鬥戲沒半點壓力。

家燕姐濠江熟路

至於家燕姐提到澳門亦有種莫名的親切感覺，她謂：「以前拍《十月初五的月光》喺澳門取景，同張智霖、佘詩曼拍咗成個月，所以好多人以為我係土生土長澳門人。我都好喜歡澳門美食，三盞燈有東南小食、氹仔靚酒店中西餐都好值得去。」戲中家燕姐飾演愛玩交友app的新潮嫲嫲，問到現實中可有玩過？家燕姐表示：「我好細個就出嚟拍戲，識咗好多朋友，朋友多到訊息都覆唔切，仲點會有時間玩app，再者而家好多詐騙案，所以大家要玩得小心。」