真相猜情尋｜八仙嶺山火關鍵人物受千夫所指　關閉社交平台避罵戰

TVB的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉主持，最近2集播出29年前（1996年2月10日）「八仙嶺山火之謎」。昨日（30日）一集講到當年的八仙嶺山火是史上最嚴重的山火意外之一，事件最終導致3名學生及2名教師死亡，而死因庭則裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。

為還原當年的真相，更找來時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

八仙嶺山火相關剪報及新聞片段。

最後兩集《真相猜‧情‧尋》，而最後一個探討個案為「八仙嶺山火之謎」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

節目昨日請到當日有份進行救援工作的時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問。團隊為了還原當年的真相，更在2025年2月10日，事件發生29周年當日，與郭晶強一同登山試圖還原當年學生登山路線，但因為山路太陡峭而放棄走另一條山路。

郭晶強請幫忙救人的譚加發與他聯絡，譚加發向郭晶強指「我就係嗰個人」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

八仙嶺山火中其中一位生還者張潤衡，身上有六至七成皮膚嚴重燒傷，以致他毀容。除了毀容外，他的聽力和視力亦受到嚴重損害，雙手只剩下兩根手指頭。今時今日的張潤衡是一名心理學家，2008年他在舊金山州立大學升學取得心理學學士學位，回港後再在中文大學修讀社工碩士課程。他先後獲選香港傑出青年、香港再生勇士以及香港精神大使，他更已成家立室是一子之父。

關鍵人物張潤衡

張潤衡坦言，燒灼傷者在復康階段，最重要是學會接受自己。（張潤衡facebook圖片）

但張潤衡多年來一直都被外界指是山火的關鍵人物，因為當日他曾被其中一名學生指因食煙拋下煙頭而造成山火，多年來他多次接受訪問時亦有承認當日未出發前的確曾吸過煙。但一次在電台接受訪問被問到「想不想知道真相」時，張潤衡表示：「其實真相你搵到又點？」因為這個回應令他被網民炮轟。

應用心理學培訓導師張潤衡亦有被岐視的經驗，他稱面對別人的歧視時如果改變不了別人的看法，可以先試試改變自己。（資料圖片）

張潤衡亦為此不時在社交平台與網民展開罵戰，去年9月他更關掉社交平台，停止與網民發生衝突。