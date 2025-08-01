真相猜情尋｜張潤衡被指當年於八仙嶺吸煙　同行李雋文驚爆真相

TVB的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》昨日（31日）播出最後一集，主題仍然圍繞著「八仙嶺山火之謎」，日前（30日）講到當年的八仙嶺山火是史上最嚴重的山火意外之一，導致3名學生及2名教師死亡。當時死因庭裁判官裁定5名死者死於「意外」，但認為起火原因必屬人為而且「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。日前一集講到節目組找到當日有份進行救援工作的時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問，亦在事件發生29周年當日，一同登山試圖還原當年的真相。

《真相猜‧情‧尋》昨日最後一集，主題仍然圍繞著「八仙嶺山火之謎」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

日前一集講到節目組找到當日有份進行救援工作的時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問，亦在事件發生29周年當日，一同登山試圖還原當年的真相。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

昨日一集節目播出當日學生受訪的片段，當中有學生指山火是由同學抽煙引起：「見到有人圍住喺度食煙，食食下啲風好大，吹到整個山都係火。中一嘅，童軍嚟㗎！」據了解，當年現場至少有三位同學是童軍，但之後同學於死因庭作供時，沒有再提起童軍二字。除了童軍外，更有在崖頂的同學稱看到小平原有多名同學吸煙，而且都見到起火源頭附近有一名穿藍白條紋波衫的同學，根據同學的證供及當時人的提供，都能證明藍白條紋波衫的同學就是1E班的張潤衡。

昨日一集節目播出當日學生受訪的片段，當中有學生指山火是由同學抽煙引起。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

昨日一集節目播出當日學生受訪的片段，當中有學生指山火是由同學抽煙引起。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

根據同學的證供及當時人的提供，都能證明藍白條紋波衫的同學就是1E班的張潤衡。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

雖然大家都見到藍白條紋波衫的同學是張潤衡，但就不能確定他是否有吸煙及點火，只見到他有攜帶打火機兼上山前曾吸煙。節目組更嘗試聯絡當年的同學，但同學們都不願受訪。當年12歲的張潤衡於八仙嶺山火中被燒至六成皮膚受傷，他曾於訪問中承認早上集合前曾吸煙，但上山後因自己不敢於老師面前吸煙，所以他堅稱在山上沒有吸煙。

節目組更嘗試聯絡當年的同學，但同學們都不願受訪。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

當年12歲的張潤衡於八仙嶺山火中被燒至六成皮膚受傷，他曾於訪問中承認早上集合前曾吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

當年12歲的張潤衡於八仙嶺山火中被燒至六成皮膚受傷，他曾於訪問中承認早上集合前曾吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

而另一位「死過翻生」的同學李雋文亦是當年的生還者之一，張潤衡曾不下一次指李雋文可以為他作證沒有吸煙。節目組找到李雋文，但他不願意出鏡接受訪問，雖然事件已過29年，他當年受的傷已經復原，但仍留下陰影。對於張潤衡曾提到自己可以為他作證，李雋文承認曾私下答應張潤衡，如果牽涉法律程序的話，他願意出庭作證，證明張潤衡當年於小平原沒有吸煙亦沒有玩火。

另一位「死過翻生」的同學李雋文亦是當年的生還者之一。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

張潤衡曾不下一次指李雋文可以為他作證沒有吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

對於有網民質疑李雋文與張潤衡是一夥，他選擇繼續沉默，更請節目組為他轉達：「好多謝各人關心，會保持初衷，純樸對待，回饋社會，唔會有任何變心。」

有網民質疑李雋文與張潤衡是一夥。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

李雋文請節目組為他轉達想說的話。(《真相猜‧情‧尋》截圖)