真相猜情尋｜死者家屬29年風雨不改登山拜祭女兒　17字透現今心聲

TVB的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》昨日（31日）播出最後一集，主題仍然圍繞著「八仙嶺山火之謎」，當年的八仙嶺山火是史上最嚴重的山火意外之一，導致3名學生及2名教師死亡。死因庭裁判官當時裁定5名死者死於「意外」，但認為起火原因必屬人為而且「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。

當年的八仙嶺山火是史上最嚴重的山火意外之一，導致3名學生及2名教師死亡。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

死因庭裁判官當時裁定5名死者死於「意外」，但認為起火原因必屬人為而且「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

死因庭裁判官當時裁定5名死者死於「意外」，但認為起火原因必屬人為而且「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

節目組昨日一集播出一死者家屬多年後接受訪問的片段，女士透露女兒本應43歲，當年知道可以去八仙嶺時立即報名：「佢話去旅行有老師帶住，去八仙嶺行山，咁我話有老師帶住，咁ok囉。」但她表示不知道會走這條危險的路，女兒離世後她與丈夫亦曾重返八仙嶺，走了女兒當時走的路：「我想睇吓點解會咁，原來係咁危險。」她去過一次之後就沒有再去了。

女士透露女兒本應43歲，當年知道可以去八仙嶺時立即報名。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

但女士的丈夫每年均會至少重返八仙嶺一次，29年風雨不改，丈夫會重返「馬騮崖」底與女兒聊天：「佢好錫個女㗎！久唔久都會上去睇吓佢，帶佢鍾意食嘅糖、餅乾咁。」由最初的每個月一次到後來的一年一次，她的丈夫亦曾於八仙嶺受傷迷路，而八仙嶺亦是他們一家的陰影。

女士的丈夫每年均會至少重返八仙嶺一次，29年風雨不改。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

對於最後死因庭表示死於意外，到後來的人為意外，女士指曾不接受結果，學校亦要求庭外和解，她就想：「人都死咗咯，算啦！」對於報告指因為有人於事發地方吸煙才釀成意外，她表示很生氣：「去旅行都食煙，有冇搞錯？依家過咗咁耐啦，都淡晒啦！」

女士指曾不接受結果，學校亦要求庭外和解。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

至於當時有否想過追究時，女士表示想知道為什麼，更直指沒有人會承認事實，她更希望當時是沒有人吸煙，對於網民鍥而不捨的幫助追尋真相，她表示：「我放低啦，放低咪大家開心啲，無謂咁執著。」她指女兒的死已成事實，已經無法改變：「你唔原諒佢咪盞自己唔開心，原諒咗佢自己個心舒服啲。」

女士指女兒的死已成事實，已經無法改變。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

女士更寄語當年疑似有份吸煙的同學：「我希望佢哋唔好再食煙啦，唔好再玩火啦，唔好再做錯啦。」