真相猜情尋｜首尾呼應網民熱捧神結尾　團隊完美總結真相意義

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《香港偵探總會呈獻：真相猜‧情‧尋》，昨晚（7月31日）播出最後一集，探討個案繼續是「八仙嶺山火之謎」。除了追尋事件真相，製作組還關注事件中傷者及死者家屬的康復道路，並找來其中一名死者家屬（以下簡稱A女士）親述喪女後堅強面對的感人經歷。雖然A女士至今仍覺得「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路」，但事隔多年，A女士坦言早已放下：「我放低啦，放低咪大家開心啲咯，無謂咁執著。咁依家都成咗事實，都唔可以改變。」當中簡單一句「人都死咗咯，算啦」，豁達之餘，難掩人生的無奈。



死者家屬訪問截圖。

死者家屬訪問截圖。

死者家屬訪問截圖。

「唔好再食煙，唔好再玩火，唔好再做錯喇」

對於有指因有同學食煙導致嚴重山火，A女士指即使是事實，她亦已選擇原諒對方，而且基於沒有任何實質證據，故情願相信在事件中沒有人食煙：「（嗰時）有嬲咯…依家咁耐咯過咗，都淡晒啦」、「你唔原諒佢咪自己唔開心咯，原諒咗佢自己個心舒服啲」、「嗰時係想知道點解，但係哩都唔會追究喇，個個都唔會認架啦，或者唔係佢哋哩，你哋估咋嘛，都冇一個人證明到係同學仔食煙，我寧願相信係冇一個人食煙。」並語重心長地以16字寄語涉事者：「唔好再食煙，唔好再玩火，唔好再做錯喇。」對於婆婆的釋懷及無奈，網民看畢感到更心噏，不少網民直指忍不住眼淚：「家屬好慘聽到我都想喊」、「媽媽好堅強，選擇放低，真心大愛，希望大家都反省呢一件事」。

死者家屬訪問截圖。

死者家屬訪問截圖。

A女士又透露，雖然一家至今仍留有陰影，自己亦掛念女兒，但一切都只會在心中：「我發夢見到佢（女兒），佢叫我唔好掛住佢，自己開心啲過生活，佢喺上面都過得好開心，所以我就冇掛住。」最後，A女士更對著女兒的照片說：「阿妹，你喺上面開心啲啦！」畫面煞是感人。

死者家屬訪問截圖。

另採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！做過消防處處長的郭晶強慨歎：「人係好善忘嘅，點解每次火警都係重複又重複、起因都係因為咁呢？所以係要不斷、不斷、不斷提醒佢哋會有咁樣嘅情況出現。」配以節目：「呢啲新嘅煙頭證明咗，原來呢三十年，後人一直冇汲取教訓，更可能為下一場山火埋下禍根」的旁白，反思味濃。

採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！

採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！

採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！

最後，方東昇團隊在節目尾聲以首尾呼應的方式，以「真相嘅意義」及「真相畀你搵到又點呢？」為整輯節目畫上完美句號：「對成個社會嚟講，真相嘅意義除咗出一口氣，求個明白、討個公道，仲有咩呢？如果我哋搵到答案，但冇汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者真正應驗咗一句話，真相畀你搵到又點呢？」

節目的最後一句「真相畀你搵到又點呢？」被熱捧為神結尾。

節目的最後一句「真相畀你搵到又點呢？」被熱捧為神結尾。